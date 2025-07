La Serie A accoglie una grande ex promessa: arriva Karamoko Dembele | Ecco dove giocherà

Dopo non aver sfondato come previsto nel mondo del calcio, oggi Karamoko Dembele è pronto a rilanciarsi in Serie A. Un club ha deciso di scommettere su di lui.

Nel mondo del calcio, ogni anno emergono giovani promesse che attirano l’attenzione di tifosi, media e addetti ai lavori. Talenti precoci, spesso protagonisti nei settori giovanili o in tornei internazionali under, vengono etichettati come futuri campioni e caricati di grandi aspettative. Tuttavia, non sempre queste potenzialità si trasformano in carriere di successo.

Molti giovani, pur avendo qualità tecniche fuori dal comune, faticano a compiere il salto definitivo tra i professionisti. Le ragioni possono essere molteplici: infortuni, mancanza di disciplina, pressioni psicologiche, gestione poco attenta da parte di procuratori o club, o semplicemente un ambiente non favorevole alla crescita. In altri casi, è la precoce notorietà a illudere e distrarre, facendo perdere di vista l’impegno e la dedizione necessari per emergere davvero.

Il risultato è che alcune di queste promesse finiscono nel dimenticatoio, lontane dai riflettori che un tempo sembravano destinati a loro. Il calcio è un mondo spietato, dove il talento da solo non basta. Serve lavoro, equilibrio e una mentalità solida per resistere alle difficoltà e costruire una carriera duratura. Per ogni stella che brilla, ce ne sono molte che si spengono troppo presto, lasciando solo il ricordo di ciò che sarebbero potute diventare.

Karamoko Dembele è quasi finito nel dimenticatoio

Una delle promesse che avrebbe dovuto spaccare il mondo del pallone negli ultimi anni sarebbe dovuto essere Karamoko Dembele. Fin da quando aveva 15 anni e giocava con le giovanili del Celtic infatti si parlava un gran bene di lui.

Tuttavia il classe 2003, che ormai ha 22 anni, non è mai riuscito ad esplodere come previsto. Ora il giocatore inglese milita nel QPR, nella Championship inglese, e vorrebbe avere una nuova chance per rilanciarsi ad alti livelli. E a quanto pare questa potrebbe giungere proprio dalla Serie A.

Un club italiano punta su di lui

A scommettere sul giovane talento inglese potrebbe essere il Pisa, club neopromosso e volenteroso di prendere calciatori di qualità.

L’affare potrebbe concludersi con la formula del prestito, ma anche a titolo definitivo, visto che il valore del cartellino di Dembele è inferiore al milione e mezzo di euro. Staremo a vedere dunque se davvero si concluderà un affare del genere.