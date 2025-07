La richiesta di Juric è chiara: vuole il centrocampista della Nazionale azzurra | Assegno pronto a Zingonia

Ivan Juric ha sciolto le riserve ed ha messo un centrocampista azzurro nel mirino dell’Atalanta. Il tavolo della trattativa si accende a Zingonia.

Dopo aver chiuso il ciclo targato Gian Piero Gasperini, l’Atalanta è ripartita a sorpresa dalla nomina di Ivan Juric. L’ex centrocampista croato, allievo proprio del Gasp, raccoglie un’eredità pesante sulla panchina degli orobici. Nelle ultime nove stagioni vissute a Bergamo, Gasperini è riuscito a proiettare la Dea ai massimi livelli del calcio italiano e non solo.

L’apice della lunga storia d’amore tra l’Atalanta e mister Gasperini è stato raggiunto al termine della stagione 2023-24. Gli orobici hanno vinto l’Europa League in quel di Dublino, demolendo per 3-0 il Bayer Levekusen. Si tratta del primo titolo europeo della storia della Dea, il secondo dopo la Coppa Italia arrivata nel lontano 1963.

Ora toccherà a Ivan Juric cercare di fare bene sia in campionato che in Champions League. Il croato è reduce da due esperienze complicate nell’ultima stagione. Prima la chiamata della Roma, la stessa squadra che oggi ha Gasperini allenatore, conclusa con un esonero dopo appena due mesi.

Poi la parentesi al Southampton in Premier League, conclusasi con una retrocessione matematica con ben sette giornate di anticipo.

Juric vuole il centrocampista azzurro

Anche il calciomercato estivo finora non sta remando in direzione dell’ex centrocampista croato. L’Atalanta ha già ceduto Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A, oltre al terzino Ruggeri.

In attesa di capire quale sarà il futuro di un altro top player come Ademola Lookman, il tecnico degli orobici sembra aver messo gli occhi su uno dei più recenti protagonisti a centrocampo in Serie A.

Casadei nel mirino di Juric: la richiesta del Torino

Fari puntati su Cesare Casadei, centrocampista del Torino e punto fermo della Nazionale Under 21. Il classe 2003 è stato anche convocato da Spalletti nelle due sfide con la Germania di marzo, ma senza scendere in campo. I granata lo hanno acquistato a gennaio dal Chelsea, per la somma di 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Alla sua prima esperienza in Serie A, l’ex Leicester ha collezionato 15 presenze ed una rete. Il suo apporto alla causa granata è stato prezioso ed ha acceso i riflettori del calciomercato estivo sul suo futuro. I granata non sono bottega economica e di sicuro Urbano Cairo vorrà un’offerta che superi il prezzo pagato a gennaio.