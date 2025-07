Incontro immediato con il Tottenham: Bentancur firma in Italia | Preso in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista uruguaiano è pronto a tornare in Serie A dopo diversi anni al Tottenham: affare fatto sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Durante ogni sessione di calciomercato, uno dei temi più affascinanti per tifosi e addetti ai lavori è il possibile ritorno di calciatori in Serie A. Si tratta spesso di giocatori che, dopo esperienze all’estero, valutano di rientrare nel campionato italiano per motivi professionali, familiari o per rilanciarsi sul piano tecnico.

Negli anni, non sono mancati esempi significativi. Calciatori che avevano lasciato la Serie A per tentare l’avventura in Premier League, Liga o altri tornei europei, sono tornati per ritrovare spazio, fiducia o continuità. Alcuni hanno inciso positivamente, riportando esperienza internazionale e qualità; altri, invece, non sono riusciti a replicare il rendimento avuto in passato.

Questi ritorni possono rappresentare colpi a basso rischio per i club italiani, soprattutto se i giocatori arrivano in prestito o a parametro zero. Il valore aggiunto è spesso legato alla loro conoscenza del campionato, della lingua e delle dinamiche tattiche italiane, che facilita un reinserimento rapido. Un percorso di questo tipo con grande sorpresa potrebbe farlo proprio Rodrigo Bentancur, ex centrocampista della Juventus.

L’uruguaiano si appresta a tornare in Serie A

Dopo quattro anni e mezzo passati alla Juventus, durante i quali non ha mai convinto a pieno, Bentancur nel gennaio del 2022 è passato al Tottenham. In Premier League il centrocampista classe 97 è tornato a farsi valere, catturando l’attenzione anche di alcuni club importanti.

E proprio dall’Italia ce n’è uno deciso a prenderlo in questa sessione di mercato estiva. Stiamo parlando del Milan, dove mister Max Allegri, che lo ha lanciato tra i grandi e lo ha allenato per diversi anni, lo vorrebbe con se nella sua nuova avventura in rossonero.

Affare in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista uruguaiano potrebbe trasferirsi sotto la Madonnina con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Sarebbe un affare importante, sia per i rossoneri che per il Tottenham, il quale metterebbe a bilancio una plusvalenza importante. Staremo a vedere dunque se questi rimarranno dei semplici rumors, oppure se si trasformeranno in qualcosa di più.