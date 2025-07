Come Osimhen: calciatore romanista manda il certificato medico | Vuole andare alla Juventus

Il braccio di ferro per la cessione di Victor Osimhen non si è ancora risolto. C’è un altro caso scoppiato in Serie A sul certificato medico: il romanista vuole la Juve.

Il futuro di Victor Osimhen ha assunto i contorni di una battaglia legale tra la punta nigeriana ed il Napoli. Nei giorni in cui è iniziata ufficialmente la stagione dei campioni d’Italia, il centravanti ha saltato il raduno pre stagionale.

L’attaccante nigeriano è stato il grande assente alle visite mediche della squadra partenopea. Victor Osimhen è reduce da una grande stagione in forza al Galatasaray, che lo ha visto laurearsi capocannoniere del campionato turco, con la bellezza di ventisei gol messi a referto.

La squadra di Istanbul continua a trattare con il Napoli per il passaggio definitivo del classe ’98 in giallorosso, ma il club guidato da Aurelio De Laurentiis non sembra orientato a concedere sconti. Il patron azzurro ha fatto sapere di non aver intenzione di scendere dai 75 milioni di euro, valore della clausola rescissoria del bomber africano.

Il braccio di ferro tra le parti va avanti con lo stesso attaccante nigeriano che ha presentato un certificato medico per motivare la sua assenza alle visite nel ritiro degli azzurri.

Dalla Roma alla Juve: altro caso Osimhen

La circostanza è piuttosto comune in Serie A ed ha coinvolto grandi nomi del nostro campionato. Uno degli esempi più recenti riguarda Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese presentò un certificato medico all’Atalanta per non allenarsi, forzando di fatto il passaggio alla Juventus.

E sempre in casa bianconera, andando indietro nelle stagioni, c’è stata una circostanza identica che ha coinvolto un centrocampista pilastro della Roma.

Emerson prima di Osimhen: la verità sul certificato medico

Parliamo del centrocampista brasiliano Emerson il quale, al termine della stagione 2004, stava per essere ceduto al Real Madrid. Il calciatore però si è opposto alla soluzione in uscita, con la voglia di restare in Serie A ed approdare alla Juve insieme a Fabio Capello.

Durante il primo giorno di ritiro della squadra giallorossa, il mediano non si presentò alle visite mediche inviando un certificato di malattia. Nel documento si faceva riferimento ad una depressione accusata dal calciatore, che poi a fine luglio passò proprio alla Juventus.