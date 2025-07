Bonifico pesante da Manchester: la Juve non può dire di no | Arriva su richiesta di Guardiola

Giorni caldi in casa Juve sul fronte mercato: arriva una cessione pesante in direzione Manchester City, su espressa richiesta di Pep Guardiola.

Negli ultimi anni, il calcio italiano si è trovato spesso di fronte a un bivio: trattenere i propri talenti o cedere di fronte alle allettanti offerte provenienti dall’estero. Club della Premier League, della Saudi Pro League e di altri campionati emergenti mettono sul piatto cifre difficilmente rifiutabili, sia per i giocatori che per le società. Ingaggi milionari e proposte irrinunciabili spingono molti protagonisti della Serie A a valutare con serietà un trasferimento.

Di fronte a queste situazioni, i club italiani si trovano spesso costretti ad accettare. I bilanci non sempre solidi, uniti alla necessità di fare plusvalenze, rendono queste offerte un’opportunità economica importante, anche se spesso dolorosa dal punto di vista tecnico. La partenza di calciatori chiave può indebolire la rosa, ma permette anche di reinvestire in giovani talenti o in operazioni più sostenibili.

Questa tendenza mette in luce il divario economico tra il nostro campionato e altre realtà calcistiche più ricche, accentuando la difficoltà nel trattenere i top player. Detto ciò, proprio in queste ore potremmo assistere ad un nuovo scenario di questo tipo. A quanto pare infatti il Manchester City di Pep Guardiola ha sferrato l’attacco decisivo per un top player della Juventus. Vediamo di chi si tratta.

Guardiola pesca in casa Juve

In una sessione di trasferimenti in continua evoluzione, nel corso degli ultimi tempi stanno aumentando le voci che vorrebbero un trasferimento di Ederson, portiere del Manchester City, in Turchia, con precisione al Galatasaray, che sta costruendo un dream team per il prossimo anno.

Detto ciò, i Citizens stanno provando a fare di tutto per trattenerlo. Tuttavia, qualora Pep Guardiola non dovesse riuscire a convincerlo, per sostituirlo andrebbe dritto dritto su Michele Di Gregorio della Juventus, che piace da tempo al tecnico catalano.

Pronta una mega offerta

Per convincere la Juve, che già in passato ha rifiutato delle offerte importanti per l’ex Monza, il City dovrebbe mettere sul piatto una somma importante.

Detto ciò, è ovvio che andrebbe convinto anche il calciatore, il quale a sua volta recentemente ha espresso la sua chiara volontà di rimanere a Torino.