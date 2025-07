Svolta VAR: la UEFA chiede l’abolizione | Ceferin ha deciso dopo una riunione super segreta

Cambiamento epocale in casa UEFA sull’utilizzo del VAR. Riunione top secret per Ceferin e abolizione dell’assistenza video per i direttori di gara in Europa.

L’ingresso della tecnologia VAR ha rivoluzionato completamente il sistema di arbitraggio nel mondo del calcio. Da quasi 10 anni i direttori di gara, in caso di episodi cruciali dubbi, fanno ricorso all’assistenza video ed al supporto di altri arbitri in caso di episodi controversi.

Il sistema VAR è stato ufficializzato per la prima volta nel 2016, quando venne introdotto nel Mondiale per club organizzato dalla FIFA. Il monitor posizionato a bordo campo permette agli arbitri di analizzare, insieme agli assistenti video, gli episodi incerti per il direttore di gara.

Il processo tecnologico è in continua evoluzione ed una novità assoluta arriverà in Europa a partire dalla prossima stagione. Gli arbitri a partire dai prossimi campionati illustreranno a tutto lo stadio le decisioni prese in seguito alla revisione video degli episodi controversi. Come è già accaduto nel recente Mondiale per club disputato negli Stati Uniti.

Non ci sono stati invece progressi sul tema della chiamata a richiesta. Il cosiddetto Var challenge, che esiste negli altri sport, non verrà introdotto a stretto giro di posta nel calcio.

Diktat UEFA: no all’estensione del VAR

Dalla sua introduzione ad oggi sono tanti gli spunti di riflessione intorno all’assistenza video per gli arbitri di calcio. Non tutti gli episodi possono essere soggetti a nuova analisi delle immagini, pensiamo ai falli laterali contestati o anche ai calci d’angolo, ma non solo.

Anche i secondi cartellini gialli, che porterebbero ad un’espulsione per somma d’ammonizioni, non possono essere oggetto di revisione VAR. Su questi temi la UEFA è stata chiara: nessuna estensione del protocollo è possibile per ora.

I vertici della UEFA hanno deciso di opporsi a qualsiasi iniziativa volta ad estendere gli episodi passibili di analisi da parte del VAR. Oltre a rimandare i discorsi sull’ipotesi di Var a chiamata la federazione che amministra il calcio in Europa non ha intenzione di allargare il raggio d’azione della video assistenza ai direttori di gara.

La motivazione principale sarebbe quella di evitare ulteriori ritardi nello svolgimento delle partite. Dall’introduzione dell’assistenza tecnologica in poi abbiamo visto tempi supplementari sempre più dilatati nelle varie competizioni calcistiche.