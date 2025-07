Questo cioccolatino arriva dalla Francia: Conte se lo mangia tutto | Il Napoli ha preso il rinforzo sulle fasce

Ancora un grande rinforzo per il Napoli di Antonio Conte, questa volta proveniente dalla Francia: le fasce laterali ora sono salite di livello.

Con l’apertura del calciomercato estivo, le società calcistiche entrano in una fase frenetica fatta di trattative, colpi a sorpresa e strategie ben ponderate. In questo scenario, un ruolo sempre più centrale lo giocano gli allenatori, che indicano con chiarezza le proprie esigenze tecniche per costruire squadre competitive. Ogni mister ha un’idea precisa del tipo di gioco che vuole proporre, e per realizzarla servono interpreti adatti, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Le richieste spaziano dai rinforzi in ruoli chiave agli innesti giovani da far crescere, fino alle cessioni necessarie per sfoltire la rosa o liberare risorse. Alcuni tecnici puntano su calciatori già conosciuti o ex collaboratori, altri chiedono profili funzionali al proprio sistema di gioco. La sinergia con la dirigenza diventa quindi fondamentale: le società cercano di assecondare i desideri dell’allenatore, pur dovendo fare i conti con bilanci, concorrenza e tempistiche.

Il calciomercato, oltre a ridisegnare i volti delle squadre, riflette le ambizioni dei club e la visione degli allenatori. Ogni colpo, riuscito o sfumato, può cambiare il destino di una stagione, rendendo questo periodo dell’anno affascinante e decisivo tanto per i protagonisti quanto per i tifosi.

Conte e le richieste al Napoli

Uno dei tecnici che ha avanzato diverse richieste in questa campagna acquisti è senza dubbio Antonio Conte. Dopo aver accettato di rimanere a Napoli, il tecnico salentino ha avanzato una lista della spesa importante al presidente Aurelio De Laurentiis, e fino ad ora è stato accontentato.

Diversi colpi infatti sono stati fatti dalla società azzurra, e ancora altri verranno messi a segno. Uno di questi di sicuro sarà fatto sulle fasce offensive, dove si seguono tanti profili. Ma ad ora il favorito potrebbe arrivare dalla Francia.

Assalto di Manna

Tra Chiesa, Ndoye e tanti altri, nelle scorse ore è tornato di moda per rafforzare le corsie offensive il nome di Edon Zhegrova.

Già seguito in passato dal Napoli, non è da escludere che gli azzurri sferrino il colpo decisivo per portarselo a casa. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nel corso dei prossimi giorni.