MONDIALE PER CLUB, la FIFA si tira indietro | Infantino annulla la prossima edizione

Retromarcia clamorosa in casa FIFA dopo il Mondiale per club disputato negli Stati Uniti. Il presidente Infantino ha cancellato la prossima edizione.

A metà luglio è terminato il Mondiale per club organizzato dalla FIFA, che è andato in scena negli Stati Uniti. A salire sul tetto del calcio mondiale è stato, abbastanza a sorpresa, il Chelsea di Fabio Maresca. La squadra londinese è arrivata alla finale della competizione contro il PSG, che si era costruito la fama di squadra imbattibile.

I parigini, dopo aver vinto la finale di Champions per 5-0 contro l’Inter e schiantato per 4-0 il Real Madrid in semifinale, sono letteralmente stati strapazzati dai Blues. Il Chelsea si è imposto per 3-0, in una finale totalmente a senso unico dove a brillare è stata la stella di Cole Palmer, che ha offuscato i talenti della squadra francese.

Non sono mancate critiche rivolte alla FIFA sulla scelta della location e sulla natura stessa della competizione. Nelle prime gare della fase a gironi hanno fatto discutere le immagini degli stadi mezzi vuoti. Successivamente ci sono state polemiche per le diverse allerte meteo che hanno portato a gare rinviate anche di diverse ore.

Era la prima edizione con il formato a 32 squadre e tanti addetti ai lavori hanno anche criticato il numero di gare stagionali a cui gli atleti sono andati incontro. La mancanza di riposo sia fisico che mentale rischia di aumentare il numero di infortuni e di pressioni sui calciatori.

Nuovo Mondiale per club, Infantino non torna indietro

In una sorta di prova generale per quello che saranno i prossimi Mondiali del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, non sono mancate emozioni nei turni ad eliminazione diretta.

Un altro tema importante è stato il clamoroso montepremi messo a disposizione dalla FIFA per i club che hanno strappato il pass per il torneo statunitense.

Pressioni dei club per il nuovo Mondiale: veto FIFA

Secondo quanto evidenzia la pagina Pallaocampo su Instagram, diversi club compreso il Real Madrid avrebbero chiesto alla FIFA di disputare la competizione ogni due anni. Invece che ogni quattro come previsto dal regolamento.

La FIFA ritiene che non ci sia però alcun margine per il rischio di accavallarsi delle competizioni nelle prossime stagioni.