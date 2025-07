Lorenzo, ne abbiamo abbastanza: Pellegrini rompe ancora con i tifosi | Si appostano sotto casa

Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini in casa Roma, nuova spaccatura con la tifoseria giallorossa. Ecco il gesto del capitano che non è andato giù ai tifosi.

All’alba della nona stagione consecutiva nella Roma, esplode un nuovo caso che coinvolge Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 e capitano dei giallorossi è reduce da una stagione abbastanza complicata. Il centrocampista ha collezionato 34 presenze ed appena 3 reti nell’ultima annata dei capitolini, saltando la parte finale della stagione per un intervento al tendine del retto femorale della coscia destra.

Le condizioni fisiche del classe ’96 sono da tempo un tasto dolente per il centrocampista ex Sassuolo. Ad inizio stagione poi, in coincidenza con l’esonero di Daniele De Rossi, non sono mancati i fischi del pubblico nei suoi confronti.

Anche a Trigoria non mancarono contestazioni mirate nei confronti del capitano giallorosso. La fascia ereditata da due personaggi iconici come Totti e De Rossi non ha probabilmente giovato nella relazione tra il centrocampista e parte della tifoseria della Roma.

È importante ricordare come la parte più accesa del tifo giallorosso, che si ritrova in Curva Sud allo stadio Olimpico, non abbia mai contestato il capitano giallorosso. Al contrario la curva ha espresso vicinanza e solidarietà al centrocampista, con uno striscione di affetto anche nell’ultima gara casalinga della scorsa stagione.

Bufera Pellegrini: il gesto che non è piaciuto ai tifosi

L’unico lampo della scorsa stagione è stato il pregevole gol realizzato nel derby d’andata. Una luce nel buio di un’annata che si è rivelata complicata sia dal punto di vista fisico che mentale e che aveva acceso le voci di un possibile addio.

Con l’arrivo di Claudio Ranieri, nonostante il tecnico romano abbia espresso parole d’elogio nei suoi confronti, il numero 7 giallorosso è scivolato in panchina in più di un’occasione.

“Una porcheria”: annuncio clamoroso su Pellegrini

Stavolta ad accendere la miccia della polemica è stato Enrico Camelio sulla trasmissione web Tv Play. Secondo l’opinionista il capitano della Roma non avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso a ridosso della partenza del raduno pre stagionale.

Le dichiarazioni dell’opinionista sono nette: “Pellegrini inizia come ha finito, ha fatto una porcheria. Si è andato a sistemare il naso adesso, con due mesi di pausa a disposizione.“