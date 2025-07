Joao Mario e Semedo non bastano: la Juve prende un altro terzino | Arriva dai rivali per 30 milioni

Juventus insaziabile sulle corsie. Joao Mario è già sbarcato a Torino e continua a piacere Semedo. Ma c’è un altro terzino nel mirino, colpo dai rivali per 30 milioni di euro.

La Juventus di Igor Tudor continua a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Chiuso con il Porto lo scambio tra difensori che vedrà Alberto Costa girato ai lusitani, con il terzino Joao Mario pronto a fare il percorso inverso. La doppia operazione sull’asse Torino – Oporto è già stata conclusa, con i bianconeri che rinnovano la corsia di destra.

Il 25enne è un terzino destro di spinta ma affidabile anche in fase di contenimento. Il laterale portoghese è il terzo acquisto dell’estate bianconera, dopo l’arrivo a parametro zero di Jonathan David e l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao.

L’attaccante esterno è rappresentato dall’agente Jorge Mendes, che ai bianconeri ha proposto anche l’ingaggio a parametro zero di Nelson Semedo. L’esterno destro classe ’93 è svincolato dopo 5 stagioni al Wolverhampton. Con un passato anche al Barcellona, il laterale portoghese di origini capoverdiane potrebbe diventare un nome caldissimo in ottica Juve nelle prossime settimane.

In uscita resta Timothy Weah, sul quale è stato segnalato il Marsiglia di De Zerbi. In caso di fumata bianca in uscita i bianconeri si getterebbero sul mercato in cerca di nuove occasioni, e spunta anche una pista a sorpresa in Serie A.

Juventus scatenata sulla corsia di destra

L’arrivo di Joao Mario consente ad Igor Tudor di avere una coppia sulla corsia difensiva di destra di altissimo livello. Il portoghese va a completare il reparto insieme ad Andrea Cambiaso, offrendo qualità e alternative tattiche al tecnico croato.

Ma la corsia di destra della Vecchia Signora, oltre a monitorare il profilo dello svincolato Semedo, potrebbe conoscere un nuovo colpo di scena nel campionato italiano.

Idea Bellanova per la Juve: la richiesta dell’Atalanta

Sul taccuino della dirigenza bianconera ci finisce anche Raoul Bellanova, esterno destro dell’Atalanta. I bergamaschi lo acquistarono la scorsa estate per circa 25 milioni di euro e non è escluso che decidano di rivenderlo dopo appena un anno.

La Juve se vuole chiudere l’ennesimo colpo in corsia dovrà ingolosire gli orobici con un’offerta al rialzo rispetto a quanto venne pagato il laterale destro dodici mesi fa.