Arriva a Roma con un anno di ritardo: colpaccio per Gasperini | Ora la Champions è obbligatoria

Con dodici mesi di ritardo la Roma sembra ora pronta a chiudere il colpaccio per Gasperini. Con il suo arrivo il ritorno in Champions League non è più un sogno.

In un solo anno è cambiato tutto o quasi alla Roma. La scorsa estate la squadra giallorossa iniziava a preparare la stagione con Daniele De Rossi in panchina. Il secondo anno per l’ex capitano romanista durò però appena 4 gare, dove non arrivò alcuna vittoria per la squadra capitolina.

La dirigenza decise quindi di esonerare l’ex numero 16, chiamando a sorpresa in panchina Ivan Juric. Anche con il croato i risultati faticarono ad arrivare, con la Roma che si ritrovò addirittura a ridosso della zona retrocessione. Dopo meno di due mesi la dirigenza giallorossa sollevò dall’incarico anche l’ex centrocampista, richiamando un simbolo come Claudio Ranieri.

L’allenatore del miracolo Leicester ha compiuto l’ennesima impresa della sua carriera. La Roma è stata la squadra che ha conquistato più punti nel girone di ritorno dello scorso campionato. Con un passo da scudetto il tecnico romano ha anche sfiorato la clamorosa qualificazione in Champions League, prima di accontentarsi della quinta posizione in classifica.

La squadra giallorossa non partecipa alla massima competizione europea da sei anni ed ora l’allenatore da cui ripartire per centrare l’obiettivo è stato individuato in Gian Piero Gasperini.

Ritorno di fiamma Roma: colpo Champions per Gasp

Il calciomercato è stato affidato a Massara, che torna a Trigoria dopo le esperienze nel Milan e Rennes. Il dirigente, dopo aver piazzato diverse cessioni, si è sbloccato in entrata con i primi due acquisti ufficiali ed altri colpi in chiusura.

Dopo aver visto sfumare il colpo Rios, la Roma ha chiuso per El Aynaoui del Lens a centrocampo. Mentre in attacco è arrivato l’irlandese Evan Ferguson. E le sorprese per il pacchetto offensivo da consegnare a Gasp non sono finite qui.

Chiesa alla Roma con un anno di ritardo

La scorsa estate uno dei nomi più gettonati in casa Roma era quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo cresciuto nella Fiorentina era stato messo sul mercato dalla Juventus, ma alla fine a spuntarla è stato il Liverpool.

In Premier League però le cose non sono andate come ci si aspettava, solo sei presenze in campionato e zero gol per il figlio d’arte. Se la Roma chiudesse il colpo con un anno di ritardo l’obiettivo Champions può avvicinarsi per Gasperini.