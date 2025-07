Roma perdonami, devo andare dai nemici: comunicazione di Dovbyk ai Friedkin | Si chiude per 30 milioni

Dopo una sola stagione le strade tra la Roma e Dovbyk si possono già separare. Comunicazione lampo alla famiglia Friedkin, vola dai rivali per 30 milioni.

La calda estate del calciomercato della Roma sta riservando diversi colpi di scena. La squadra giallorossa ripartirà dalla nomina in panchina di Gian Piero Gasperini, che ha chiuso un ciclo storico con l’Atalanta, e dal ritorno in società di Frederic Massara. Anche Claudio Ranieri è rimasto nei quadri dirigenziali, nelle vesti di consigliere della proprietà Friedkin.

La famiglia statunitense, proprietaria anche dell’Everton in Premier League, sta cercando di chiudere la pratica legata al nuovo stadio senza perdere di vista le priorità di campo della nuova Roma del Gasp. Finora i giallorossi sul mercato sono stati attivi principalmente in uscita, con le cessioni dei vari Abraham, Shomurodov e Paredes, oltre a Zalewski riscattato dall’Inter.

Il primo colpo ufficiale in entrata è stato l’ingaggio di Neil El Aynaoui, centrocampista duttile e fisico prelevato dal Lens. Trattato parallelamente con Rios, alla fine Massara ha affondato il colpo per il centrocampista marocchino che arriva dalla Ligue 1.

La squadra giallorossa continua ad essere attiva in entrata. In difesa si segue con interesse l’italiano Daniele Ghilardi dal Verona. Mentre per la fascia destra è sempre più vicino il brasiliano Wesley. Ma anche in attacco ci sono diversi spunti in ottica calciomercato.

Dovbyk saluta la Roma ma resta in Serie A

Dopo aver ceduto Eldor Shomurodov la Roma ha chiuso con il Brighton l’arrivo di Evan Ferguson. Il roccioso centravanti irlandese arriva dalla Premier League con la voglia di rilanciarsi. L’ultimo prestito al West Ham ha deluso le aspettative e la Serie A può essere il giusto palcoscenico per le sue ambizioni.

Il classe 2004 ha fame di riscatto ed il suo ingaggio potrebbe mettere a rischio il posto da titolare proprio di Artem Dovbyk.

Dovbyk firma con i rivali

Il bomber ucraino, capocannoniere della Liga due anni fa, alla sua prima stagione in giallorosso ha trovato la via del gol in 17 occasioni, a fronte di 45 presenze.

L’ex Granada ha lasciato intravedere qualità importanti e non è escluso che finisca nel mirino della Juventus nelle prossime settimane. Il centravanti può lasciare Trigoria per circa 30 milioni di euro.