Niente Lookman, Marotta prende un altro super fantasista | È in scadenza nel 2026, arriva con lo sconto

Ad un tratto Beppe Marotta abbandona la pista che porta ad Ademola Lookman, e prende un altro fantasista, che ha il contratto in scadenza nel 2026.

Ogni estate, puntualmente, il calciomercato si trasforma in un palcoscenico dove i tormentoni diventano protagonisti assoluti. Si tratta di trattative annunciate, smentite, riaperte e poi di nuovo congelate, che monopolizzano le cronache sportive per settimane, a volte per l’intera sessione estiva. Queste vicende, spesso avvolte da indiscrezioni, voci di corridoio e dichiarazioni ambigue, catturano l’attenzione di tifosi e media, alimentando l’attesa e il dibattito continuo.

Il fascino del tormentone di calciomercato sta proprio nella sua imprevedibilità: ogni giorno può essere quello decisivo, ogni dettaglio può rappresentare una svolta. In molti casi, però, la trattativa non si conclude mai o si risolve all’ultimo momento, lasciando una scia di illusione o sollievo, a seconda dei punti di vista. Le cifre ipotizzate, le clausole, le richieste personali e i rapporti tra società diventano elementi centrali di una vera e propria narrazione estiva.

Questo tipo di dinamica è ormai parte integrante del mondo del calcio moderno, tanto da sembrare talvolta più importante del gioco stesso. I tormentoni di mercato non sono solo movimenti di giocatori, ma veri e propri fenomeni mediatici, capaci di intrattenere milioni di appassionati in attesa del ritorno in campo.

E’ Lookman il tormentone del momento

Anche nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti, come al solito, ci sono stati diversi tormentoni. Uno di quelli più importanti al momento è quello che riguarda Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano piace molto all’Inter, che avrebbe già un accordo con lui ma non riesce a trovarne uno con l’Atalanta.

Detto ciò però nelle ultime ore sono arrivate delle clamorose novità sulla questione, che vedono Beppe Marotta aver abbandonato la pista che porta al nigeriano, andando a puntare dritto su un altro grande fantasista.

La nuova pista di Marotta

Qualora non dovesse concretizzarsi la pista che porta ad Ademola Lookman, Marotta andrebbe a puntare dritto su Serge Gnabry, fantasista del Bayern Monaco.

Il calciatore tedesco ha il contratto in scadenza nel 2026 con il club bavarese, e arriverebbe a prezzo di saldo. Staremo a vedere se davvero questa soluzione potrebbe concretizzarsi in casa nerazzurra.