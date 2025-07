L’idoneità non arriva, Bove si è stufato: ADDIO SERIE A | Accordo all’estero

L’idoneità sportiva per Edoardo Bove non arriva ed il calciatore è pronto a salutare la Serie A. Accordo all’estero per il centrocampista della Roma, reduce dal prestito alla Fiorentina.

L’ultima stagione in Serie A è stata segnata dal drammatico episodio che ha coinvolto Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 la scorsa estate venne girato dalla Roma alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto.

Il primo dicembre, nel corso di Fiorentina-Inter, il centrocampista è stato vittima di un arresto cardiaco. In seguito il calciatore venne trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in terapia intensiva. Dopo il grande spavento è arrivato il momento del sollievo in seguito all’operazione chirurgica che ha impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo al calciatore.

Il centrocampista non è più tornato in campo, in quanto in Serie A non è permesso giocare con un defibrillatore sottocutaneo. Da inizio luglio Edoardo Bove è formalmente un calciatore della Roma e, benché i test cardiaci abbiano escluso ogni patologia, il suo ritorno in campo in Italia non è consentito dalle norme sanitarie.

Non ci sono queste limitazioni all’estero. Basti pensare a Christian Eriksen, che lasciò l’Inter in seguito al collasso avvenuto con la maglia della Danimarca. Il centrocampista non ha avuto alcun problema a tornare a giocare in Premier League, prima nel Brentford e poi nel Manchester United.

Pazienza finita per Bove: addio Serie A

A ventitré anni computi il centrocampista cresciuto a Trigoria potrebbe essere stufo di aspettare un via libera per tornare a giocare in Serie A che non arriva. L’idoneità sportiva è impossibile in Italia per chi ha dispositivi che controllano la frequenza cardiaca.

Secondo le ultime indiscrezioni il giovane centrocampista sta studiando con il suo staff ogni ipotesi per tornare in campo. Non è esclusa la richiesta di una deroga al protocollo sanitario del Coni, ma la strada appare in salita.

Bove saluta la Serie A: ipotesi reunion

Ecco perché, se lo stallo per il ritorno in campo dovesse prolungarsi, il centrocampista classe 2002 potrebbe decidere di salutare da subito la Roma e la Serie A.

In tal caso potrebbe accordarsi con il Fenerbahce di José Mourinho in Turchia. Lo Special One è stato il mentore del centrocampista e le loro strade potrebbero tornare ad incrociarsi a stretto giro di posta.