Finalmente ci siamo: Comolli nomina il nuovo DS della Juventus | È un grande ex

Damien Comolli rompe gli indugi e sceglie il profilo più adatto come nuovo direttore sportivo della Juventus. C’è il ritorno del grande ex alla Continassa.

L’assetto dirigenziale della Juventus è stato completamente stravolto al termine dello scorso campionato. Via Cristiano Giuntoli, dentro il francese Damien Comolli. Il dirigente ex Napoli ha salutato i bianconeri con ben tre stagioni di anticipo rispetto a quanto concordato dal contratto.

Come nuovo direttore generale i bianconeri hanno nominato Damien Comolli, esperta figura dirigenziale che in carriera ha ricoperto i ruoli più disparati. Da allenatore a direttore sportivo, passando per la carica di presidente nel Tolosa, oltre che quella di osservatore per i maggiori campionati europei.

La prima competizione che ha dovuto affrontare la Juve col nuovo assetto societario è stata il Mondiale per club negli Stati Uniti. I bianconeri sono stati eliminati dal Real Madrid dagli ottavi di finali, con una sconfitta di misura.

Il nuovo dirigente bianconero, che ha confermato Igor Tudor alla guida della Vecchia Signora dopo il quarto posto della scorsa stagione, sta lavorando alacremente in questa sessione di calciomercato estivo. I bianconeri sono molto attivi sul fronte dei nuovi acquisti in questa fase.

Nuovo DS Juve: Comolli punta il grande ex

L’arrivo a parametro zero di Jonathan David rappresenta potenzialmente un grande colpo per l’attacco bianconero. Il bomber canadese ha fatto molto bene in Ligue 1 con il Lille ed era seguito dai maggiori club, non solo italiani.

A spuntarla è stata proprio la Juve di Comolli, che ora cerca di piazzare in uscita Dusan Vlahovic, il quale ingaggio pesa molto sulle casse del club bianconero. Ecco le ultime sul ruolo di nuovo DS per la Vecchia Signora.

Benatia nuovo DS Juve: le mosse di Comolli

La figura di direttore sportivo resta vacante in casa bianconera, ma non è esclusa una svolta a stretto giro di posta. C’è una pista che punta dritto ad un grande ex difensore, nella Juve dal 2016 al 2019.

Parliamo di Mehdi Benatia, ex difensore marocchino con un importante passato in Serie A. A gennaio di quest’anno è stato promosso nuovo direttore sportivo nel Marsiglia di De Zerbi, ma l’eventuale chiamata di Comolli potrebbe presto cambiare le carte in tavola.