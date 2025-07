Era tutto un accordo: tornano i fantasmi del doping per Sinner | La WADA riapre l’indagine

Si riaffacciano i fantasmi del doping per Jannik Sinner. Emerge l’accordo dopo la squalifica per il caso Clostebol, fari puntati sulle manovre della WADA.

La vittoria di Wimbledon non è bastata per spegnere le polemiche intorno a Jannik Sinner. Il tennista numero uno del ranking ATP è riuscito a sconfiggere in finale a Londra il grande rivale, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva avuto la meglio in entrambe le finali disputate contro l’italiano dopo il ritorno dalla squalifica per il caso Clostebol, prima a Roma e poi a Parigi.

L’altoatesino è diventato il primo tennista italiano della storia a vincere lo Slam londinese, il più prestigioso ed importante al mondo. Un trionfo che non ha spento le polemiche sul suo conto dopo la squalifica che gli ha inflitto la WADA ad inizio 2025. Il classe 2001 ha scontato un periodo di sospensione di tre mesi in merito all’ormai arcinoto caso Clostebol.

Dopo il trionfo di Wimbledon hanno fatto clamore le dichiarazioni della stampa britannica e non solo. Un giornalista del Daily Mail ha scritto su X che il tennista italiano non avrebbe dovuto disputare il torneo inglese. Dello stesso tono il tennista australiano Nick Kyrgios, che ha postato sui social un asterisco, come a mimare un’edizione vacante del torneo.

Tra la sconfitta del Roland Garros ed il successo di Wimbledon, il team di Jannik Sinner è stato nuovamente stravolto.

Sinner cambia nuovamente staff: la reazione dei rivali

Prima del torneo londinese hanno lasciato la squadra del numero uno al mondo il preparatore atletico, Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio. Le due figure erano subentrate nello staff dell’altoatesino proprio dopo il caso clostebol.

Al box londinese erano presenti Darren Cahill e Simone Vagnozzi, accompagnati dall’osteopata Andrea Cipolla. E di recente il tennista altoatesino ha riaccolto nel suo staff lo stesso preparatore atletico liquidato dopo la squalifica per il clostebol.

Ufficiale: Sinner riprende Ferrara nel suo staff

Il tennista italiano ha riaperto le porte del suo staff al preparatore atletico Umberto Ferrara. Il professionista era stato licenziato insieme al fisioterapista Giacomo Naldi dopo il caso Clostebol.

Secondo i più maliziosi l’allontanamento di Ferrara era una sorta di montatura per dare un contentino alla WADA.