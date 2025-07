Delusione enorme a Maranello: Hamilton e Leclerc non ne possono più | La macchina peggiora ancora

Arrivano nuovamente cattive notizie per Hamilton e Leclerc a Maranello. Ennesimo passo indietro nelle prestazioni della Ferrari, la situazione rischia di diventare troppo pesante.

Le grandi attese e speranze dei tifosi della Ferrari per la stagione 2025 sono andate in frantumi. Quando il campionato mondiale è arrivato al giro di boa, con dodici tappe corse sul totale di ventiquattro, il bilancio intorno alle prestazioni delle rosse è pieno di ombre.

Appena quattro i podi arrivati a metà stagione, una volta al secondo e tre volte al terzo posto, tutti conquistati dal monegasco Charles Leclerc. Il pilota classe ’97, arrivato alla settima stagione col team di Maranello, al momento ha accumulato 119 punti in classifica generale piloti, che gli valgono la quinta posizione nel Mondiale 2025.

Sedici punti indietro, alla sesta posizione in classifica generale, c’è il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha eseguito un solo squillo finora. La vittoria della Sprint Race in Cina è stato l’unico acuto del campione britannico, che in gara non è mai andato oltre il quarto posto, centrato in tre occasioni.

Finora il dominio assoluto del Mondiale appartiene alla McLaren, con il duo Piastri e Norris destinato a giocarsi il titolo piloti nella seconda metà di stagione. Alla Ferrari ed alle altre concorrenti restano le briciole. Il team di Maranello al momento può solo difendere la seconda posizione nella classifica costruttori, con una distanza siderale dal team britannico.

Nuova tegola a Maranello: il risultato dei test

Nel giorno 17 luglio, sul circuito del Mugello, per la Ferrari è andato in scena il secondo filming day. Un’occasione preziosa in vista della ripresa stagionale in programma in Belgio, dove ci sarà anche la terza Sprint della stagione.

Secondo quanto riportato da Motorsportcom_italia i due piloti del Cavallino Rampante durante i test avrebbero riscontrato nuove criticità.

Nuova sospensione Ferrari: i dubbi dei piloti

In particolare l’accento va sulla nuova sospensione posteriore delle rosse. Sia Hamilton che Leclerc non avrebbero notato grandi differenze con la configurazione precedente ai test.

Nonostante il mancato passo avanti nella percezione dei piloti i risultati i dati della telemetria parlano di un decimo guadagnato in pista. Ora i risultati effettivi si attendono in prove ufficiali, a partire dalla tappa in Belgio.