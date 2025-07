Bufera Douglas Luiz, la Juve non fa sconti: 40 milioni per la cessione | Sostituto già trovato

In casa Juventus è esploso il caso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non si è presentato agli allenamenti, ufficializzando la rottura con i bianconeri.

Ha del clamoroso quanto accaduto a Douglas Luiz in casa Juventus. Il rapporto col centrocampista brasiliano è stato compromesso definitivamente dopo quanto capitato nella giornata di ieri. Il calciatore ex Aston Villa ha disertato gli allenamenti dei bianconeri, saltando senza giustificazione il primo giorno di preparazione alla Continassa.

La Juventus si attendeva il suo arrivo nel primo giorno di ritiro pre stagionale ed ora si prepara a prendere provvedimenti dopo il comportamento del centrocampista. Di sicuro arriverà una multa salata per il classe ’98, oltre all’esclusione dal gruppo squadra non appena tornerà a farsi vedere ne quartiere generale della Vecchia Signora.

Ovviamente il centrocampista è stato messo sul mercato dai bianconeri. Il rapporto tra il brasiliano e la Juve non è mai decollato, sia con Motta che con Tudor ha faticato a trovare spazio e convincere la squadra bianconera della bontà dell’investimento fatto la scorsa estate.

I bianconeri versarono circa 50 milioni di euro all’Aston Villa dodici mesi fa, una cifra mostruosa se si pensa al rendimento del centrocampista nella scorsa stagione. L’ultima annata in Inghilterra si era chiusa con 10 reti in 53 incontri, mentre con la Juve la musica è sostanzialmente cambiata. Solo 27 presenze e nessuna rete con la squadra bianconera.

Rottura Douglas Luiz-Juve: multa e addio

Nell’ultimo periodo, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha allacciato i contatti in Premier League per la cessione di Douglas Luiz.

Le due piste più calde sono quelle del West Ham e soprattutto quella dell’Everton, di proprietà della famiglia Friedkin. I bianconeri restano in attesa di offerte ufficiali con la valutazione di 40 milioni che dovrà essere soddisfatta nelle prossime settimane.

Caccia all’erede di Douglas Luiz

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, qualora la cessione in Premier League del brasiliano dovesse risolversi positivamente, sono diversi i profili accostati alle manovre di Comolli.

Il preferito resta Morten Hjulmand, ma il Benfica sembra orientato a chiedere 60 milioni di euro per il danese. Altri profili accostati ai bianconeri sono quelli di Amrabat dal Fenerbahce, Berge del Fulham e Bissouma del Tottenham.