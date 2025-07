Vlahovic al Milan con lo scambio: spunta Thiaw per la Juve | La risposta di Tudor

Il Milan non molla Dusan Vlahovic e spunta l’idea dello scambio con la Juventus. I rossoneri pronti a mettere il cartellino di Thiaw sul tavolo della trattativa, Tudor ha le idee chiare.

Non è ancora saltata l’idea Dusan Vlahovic per il Milan di Max Allegri. La squadra rossonera è a caccia del bomber per la prossima stagione. L’unica punta centrale a disposizione del tecnico livornese è al momento Santiago Gimenez. Il Diavolo vuole chiudere per un altro centravanti di livello ed il serbo in uscita dalla Juve resta il nome in cima alla lista di Tare e Furlani.

Lato Juventus è chiaro da tempo come il centravanti ex Fiorentina sia sul mercato. A giugno 2026 il contratto del serbo andrà in scadenza ed il suo pesante ingaggio è un freno alla possibile trattativa di cessione. Vlahovic percepisce uno stipendio da 12 milioni netti a stagione, più o meno il doppio di quanto sembra disposto ad offrirgli Igli Tare per regalarlo ad Allegri.

Dalla Continassa si attende una proposta ufficiale per acquistare l’attaccante serbo. Ma al momento da Milanello non è stata intavolata ufficialmente alcuna trattativa. I rossoneri continuano a lavorare sotto traccia per arrivare al numero 9 bianconero, consapevoli di come la Juve abbia necessità di vendere la punta in questa sessione estiva.

Con questo scenario, che presumibilmente andrà avanti anche per una buona parte di agosto, secondo la Gazzetta dello Sport le due squadre potrebbero mettere in piedi uno scambio a sorpresa.

Scambio tra Milan e Juve: idea Thiaw per Vlahovic

Il centravanti serbo potrebbe sbarcare a Milano con un’operazione a sorpresa. Secondo il quotidiano sportivo i rossoneri potrebbero mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Malick Thiaw.

Il difensore tedesco classe 2001 era praticamente stato ceduto al Como di Cesc Fabregas, prima di rifiutare la destinazione.

Idea Thiaw per Vlahovic: Tudor preferisce Pavlovic

Milan e Juve hanno dialogato per diversi calciatori nelle ultime sessioni di mercato. Da Tomori a Kalulu, passando per Theo Hernandez ed oggi il nome più caldo è sempre quello di Vlahovic. L’idea dello scambio potrebbe prendere sempre più corpo nelle prossime settimane.

Thiaw potrebbe essere una soluzione per la difesa bianconera, ma Igor Tudor sembra preferire il profilo di Pavlovic. Ma per Allegri, al momento, il difensore croato non si muoverà dai rossoneri.