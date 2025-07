ULTIM’ORA JUVENTUS: calciatore cacciato dal ritiro | La società non ha spiegato le ragioni

Parte male il ritiro alla Continassa in casa bianconera: il calciatore è stato cacciato dalla società, che non ha spiegato nemmeno il motivo di tale decisione.

Con l’estate entrata ormai nel pieno, le squadre di calcio iniziano a radunarsi per i ritiri precampionato, un momento cruciale per la preparazione della nuova stagione. È il periodo in cui si gettano le basi fisiche, tattiche e mentali per affrontare al meglio i mesi di competizione che verranno. I ritiri, spesso organizzati in località montane o comunque lontane dalle distrazioni cittadine, offrono un contesto ideale per favorire la concentrazione, rafforzare il gruppo e accogliere i nuovi acquisti.

Gli allenatori approfittano di queste settimane per valutare la condizione dei giocatori, testare nuovi moduli e integrare i giovani provenienti dal vivaio. Parallelamente, si intensifica il lavoro atletico, con doppie sedute giornaliere, esercitazioni specifiche e le prime amichevoli, utili a trovare il ritmo partita e affinare l’intesa tra i reparti.

Per i tifosi, il ritiro è spesso un momento di vicinanza alla squadra, grazie ad allenamenti aperti al pubblico e alla possibilità di seguire da vicino i nuovi volti. Ma è proprio da queste situazioni però che molto spesso iniziano ad arrivare le prime grane in vista del nuovo anno. Ed è proprio questo ciò che sta accadendo in casa juventina.

La Juve da il via alla nuova stagione

Proprio nella giornata di oggi, la Juventus si è radunata per il ritiro. La Vecchia Signora ha iniziato dunque a lavorare alla Continassa agli ordini di mister Igor Tudor, che dopo essere subentrato lo scorso anno, è pronto per guidare la squadra dall’inizio di questa stagione calcistica.

In attesa di capire quali saranno gli equilibri e le gerarchie in casa bianconera però nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che hanno scioccato tutti in casa juventina. La società ha infatti cacciato a sorpresa il calciatore dal ritiro, senza nemmeno dare una vera e propria spiegazione.

Decisione incredibile dalla società

Quanto accaduto non riguarda direttamente la Juve, ma un suo vecchio obiettivo di mercato, ovvero David Hancko. Dopo che l’Al Nassr lo aveva ormai acquistato, il difensore è stato cacciato dal ritiro senza una valida spiegazione.

Una decisione assurda da parte della società saudita, che ha mandato su tutte le furie sia il giocatore e sia il Feyenoord. Alla fine però lo slovacco, saltato il suo approdo in Arabia, è andato all’Atletico Madrid.