Sinner distrutto dall’interno: c’è una spia nel suo staff | Forse se n’è accorto troppo tardi

Brutte notizie per Jannik Sinner dopo il trionfo di Wimbledon. Scovata una talpa all’interno del suo staff, c’è il rischio che la verità sia emersa con troppo ritardo.

Jannik Sinner ha scritto l’ennesima pagina importante per lo sport tricolore. Per la prima volta nella storia un tennista italiano ha trionfato a Wimbledon. Il numero uno del ranking ATP ha spezzato la maledizione che lo aveva visto sconfitto da Carlos Alcaraz nelle ultime due finali disputate, prima a Roma e poi a Parigi.

La musica a Londra è decisamente cambiata. Dopo aver ceduto il primo set al rivale spagnolo il tennista altoatesino ha conquistato lo Slam inglese rimontando per 3 set a 1, in poco più di tre ore di gioco. L’euforia è stata molta per il tennis italiano, che per la prima volta conquista il gradino più alto del podio nel torneo più importante di questa disciplina sportiva.

Dopo la sconfitta al Roland Garros, ed il passaggio a vuoto del torneo tedesco di Halle, Sinner è arrivato a Londra con diverse novità nello staff che lo segue.

Dal team di allenamento non hanno più fatto parte il fisioterapista Ulises Baldo ed il preparatore atletico Marco Panichi. Il classe 2001 ha rinnovato la sua squadra, prima di raccogliere il quarto titolo Slam della sua gloriosa carriera.

Una talpa nello staff di Sinner

Lo staff che accompagna il tennista 23enne è da tempo sotto la luce dei riflettori. Dopo l’esplosione del caso Clostebol, il tennista altoatesino aveva già salutato Giacomo Naldi e Umberto Ferrara.

È invece notizia più recente il nuovo incarico di Marco Panichi come preparatore atletico di uno dei rivali del campione italiano.

Rune riparte dall’ex preparatore di Sinner

Dopo la separazione con Sinner avvenuta a cavallo tra il Roland Garros e Wimbledon, il preparatore atletico italiano riparte dallo staff del numero 8 al mondo, Holger Rune. Il tennista danese, che ha iniziato anche a collaborare con la leggenda Andre Agassi, ha annunciato l’arrivo dell’ex preparatore di Sinner nel suo staff tecnico.

Marco Panichi lavorerà con il tennista danese a partire da Cincinnati, ed il suo ingaggio è stato ufficializzato dalla mamma del tennista. Ecco le sue parole: “Benvenuto a Marco Panichi nel team. Porta con sé un’esperienza enorme, non solo dal punto di vista fisico, ma in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam.“