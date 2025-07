Riunione fiume alla Pinetina: Chivu manda via due colonne della squadra | Marotta cerca acquirenti

Incontro decisivo alla Pinetina e novità clamorose nel mercato in uscita dell’Inter. Cristian Chivu mette alla porta due titolarissimi della squadra nerazzurra. La palla passa a Marotta.

La calda estate del calciomercato interista è ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. La squadra è stata affidata a Cristian Chivu dopo la discussa separazione da Simone Inzaghi. L’ex attaccante è volato in Arabia Saudita dopo la batosta subita in finale di Champions League, mentre i nerazzurri hanno accolto in panchina l’emergente rumeno.

Cristian Chivu aveva già allenato le giovanili nerazzurre, fino alla Primavera, ad Appiano Gentile. La prima esperienza in Serie A è arrivata invece sulla panchina del Parma. L’ex difensore ha centrato la salvezza con la squadra emiliana, prima di ricevere la fatidica chiamata da parte di Giuseppe Marotta.

Il debutto ufficiale del nuovo allenatore è arrivato nel Mondiale per club giocato negli Stati Uniti. L’Inter ha chiuso il proprio girone al primo posto e da imbattuta ma è stata eliminata a sorpresa dal Fluminense, nel primo turno ad eliminazione diretta della competizione.

Prima del torneo intercontinentale la Beneamata aveva già chiuso diversi colpi in entrata. Dal centrocampista esterno Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia per 23 milioni di euro, al riscatto dell’alto esterno Nicola Zalewski. Inoltre i nerazzurri hanno acquistato anche il giovane Petar Sucic, che arriva dalla Dinamo Zagabria.

L’Inter cede due titolarissimi

Dopo il Mondiale per club l’Inter ha chiuso per il primo rinforzo offensivo della sessione di mercato estivo. Sempre da Parma è arrivato alla Pinetina l’attaccante Bonny, prelevato per 23 milioni di euro.

Sempre dalla squadra emiliana si segue il difensore Leoni, mentre il sogno proibito dell’estate interista porta il nome di Ademola Lookman. Ma è alta l’attenzione anche alle sorprese in uscita.

Gli annunci non bastano: l’Inter perde due colonne

Nonostante le dichiarazioni ufficiali gli scenari del calciomercato nerazzurro non sono mai stati mutevoli come in questa estate. Ecco perché è tutt’altro che scontata la permanenza alla Pinetina di due pezzi da novanta nella rosa interista.

Parliamo dell’attaccante Marcus Thuram e del centrocampista Hakan Calhanoglu. Il primo potrebbe essere sacrificato in caso di affondo decisivo su Lookman, mentre il turco potrebbe andare a giocare in patria dopo le polemiche che hanno coinvolto direttamente capitan Lautaro Martinez.