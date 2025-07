La Juve piange cinese: buco da 100 milioni di euro | Nemmeno Exor può farci niente

Terribili notizie in casa juventina: a bilancio è presente un buco da oltre 100 milioni di euro, che non può essere sanato nemmeno da Exor.

Le società di calcio, anche quelle di maggior prestigio, si trovano spesso a fronteggiare situazioni finanziarie delicate, caratterizzate da debiti ingenti e squilibri di bilancio. Questo fenomeno è il risultato di una gestione economica complessa, in cui le ambizioni sportive e le pressioni del mercato portano a investimenti elevati in giocatori, staff tecnico e infrastrutture. I ricavi, pur consistenti tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising, non sempre riescono a coprire i costi crescenti.

In molti casi, le società puntano a risultati immediati, trascurando la sostenibilità a lungo termine. Spese fuori misura, stipendi esorbitanti e scelte strategiche sbagliate possono aprire voragini nei bilanci. Anche le realtà più consolidate non sono immuni da queste dinamiche e, talvolta, ricorrono a operazioni finanziarie complesse o a interventi esterni per mantenere l’equilibrio.

La gestione finanziaria nel calcio moderno richiede competenze manageriali avanzate, trasparenza e una visione lungimirante. Senza un controllo accurato, il rischio è quello di compromettere la stabilità della società, con ripercussioni non solo economiche, ma anche sportive e reputazionali. Promuovere modelli virtuosi di gestione è fondamentale per garantire la solidità e il futuro del movimento calcistico.

Mazzata tremenda per la Juve

Chi in questo momento non sta facendo quadrare i propri conti sembra essere la Juventus. La società torinese ha infatti a bilancio un buco da oltre 100 milioni di euro.

Una cifra davvero elevata, che questa volta nemmeno il fondo Exor, che spesso interviene in situazioni del genere, potrà appianare. Vediamo però nello specifico a che cosa sono dovute tali perdite.

Lacrime amare in casa bianconera

Questi 100 milioni che mancano dal bilancio della Vecchia Signora sono stati spesi in operazioni di mercato. E’ ovviamente verrebbe da dire, in quali visto che fino ad ora la Juve ha preso solo Jonathan David, per di più a parametro zero?

Molto semplice. I soldi in questione sono stati spesi per il riscatto di tanti calciatori, come ad esempio Di Gregorio, Kelly, Kalulu, Nico Gonzalez e Conceicao. Elementi già presenti in rosa lo scorso anno dunque, ma che per essere riconfermati hanno comportato questa enorme uscita economica.