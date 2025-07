Farai la fine di Origi: nuova grana per il Milan | Il giocatore si allenerà con la seconda squadra

Scoppia un nuovo caso Origi per il Milan, nuovo guaio per la società rossonera. Il calciatore finisce ai margini del progetto tecnico a Milanello.

Uno dei temi più scomodi dell’infuocato calciomercato estivo in casa Milan è il futuro di Divock Origi. La punta belga arrivò in rossonero a parametro zero dopo aver vinto praticamente tutto con il Liverpool. Con i Reds guidati da Jurgen Klopp ha anche vinto la Champions League, segnando il gol del 2-0 in finale contro il Tottenham, nel 2019.

I rossoneri chiusero per l’arrivo dell’attaccante dopo la scadenza del contratto con il Liverpool, ma in Serie A la sua prima stagione è stata ben al di sotto delle aspettative. Sono state appena due le reti in 38 presenze per il duttile attaccante arrivato dalla Premier League.

Dopo una sola stagione in Serie A la punta fa ritorno nel campionato inglese. Il Milan lo gira in prestito al Nottingham Forest, ma l’aria di Premier League non sembra riuscire a riaccendere la verve dell’ex Liverpool. Venti presenze e zero gol nell’ultima parentesi in Inghilterra, prima del ritorno in rossonero che lo vede finire ai margini del progetto tecnico.

Dodici mesi fa Zlatan Ibrahimovic annunciò che il giocatore sarebbe stato aggregato alla formazione under 23 in attesa di sistemazione. Da allora non è cambiato nulla, con l’attaccante belga che è a tutti gli effetti un separato in casa, con uno stipendio da 4 milioni l’anno fino al 2026.

Milan in allerta: nuovo caso Origi

Se il Diavolo non trovasse una soluzione in uscita nelle prossime settimane rischia di avere un giocatore fuori rosa dall’ingaggio decisamente ingombrante.

Una soluzione alternativa potrebbe portare alla risoluzione del contratto dell’attaccante, ma il Milan dovrebbe comunque garantirgli una cospicua buonuscita. Ed un altro caso simile rischia di esplodere a Milanello.

Emerson Royal come Origi: Milan in allerta

La situazione dell’attaccante belga, più unica che rara nel panorama dei grandi club europei, rischia di ripetersi con un altro tesserato rossonero prelevato dalla Premier League. Fari puntati sul futuro di Emerson Royal.

Il terzino brasiliano è in uscita dal Milan ed è seguito dai turchi del Besiktas. Ma, dopo le indiscrezioni che vedevano il laterale rossonero accostato alla squadra turca, i tifosi del Besiktas hanno sommerso il web di commenti contro l’operazione. Se i turchi dovessero fare un passo indietro Igli Tare si troverebbe con una nuova gatta da pelare.