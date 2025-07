È il centrocampista di qualità che manca alla squadra: Tudor vuole questo rinforzo | Elkann prepara i soldi

Igor Tudor a caccia di rinforzi a centrocampo per la nuova stagione della Juventus. Ecco l’innesto di qualità individuato dal tecnico croato: Elkann pronto a staccare l’assegno.

La Juventus di Igor Tudor è una della squadre più attive in questa fase di calciomercato estivo. Dopo aver affrontato il Mondiale per club, dove il cammino dei bianconeri è stato interrotto agli ottavi di finale dal Real Madrid, la Vecchia Signora si è gettata a capofitto sul mercato. La prima sessione di trattative portata avanti da Damien Comolli si sta rivelando ricca di sorprese.

L’innesto più importante è arrivato in attacco. La firma a parametro zero di Jonathan David garantisce un rinforzo di primo livello per il tecnico bianconero. Sempre nel pacchetto offensivo è arrivato anche l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao. Per il figlio d’arte i bianconeri versano 32 milioni di euro nelle casse del Porto.

Nel pacchetto offensivo ha salutato invece Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, trascinatore della Juve da gennaio a maggio, ha fatto ritorno al PSG di Luis Enrique. Il classe ’98 ha siglato dieci reti in ventidue incontri nella seconda metà di stagione in bianconero, e Comolli proverà a strapparlo nuovamente ai parigini, anche se la trattativa al momento appare in salita.

Discorso a parte merita Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato messo sul mercato dalla società e si attendono offerte congrue per sedersi al tavolo delle trattative.

Mercato Juve, un centrocampista di Serie A nel mirino

I bianconeri continuano a sondare diverse piste in entrata, da Sancho in attacco al difensore Balerdi, in forza al Marsiglia. Ma Igor Tudor si aspetta rinforzi anche per il pacchetto di centrocampo della prossima Juventus.

Oltre alle piste che portano a Morten Hjulmand o Wilfred Ndidi, spunta un’opzione di livello in Serie A.

Idea Ferguson per la Juve: il Bologna fa il prezzo

Una pista che può decollare nel campionato italiano porta al Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia. Uno dei centrocampisti che ha le qualità giuste per il gioco di Tudor potrebbe presto lasciare la via Emilia per trasferirsi alla Continassa.

Parliamo dello scozzese Lewis Ferguson, classe ’99 da tre stagioni in forza ai felsinei. Il club emiliano per lasciarlo partire potrebbe chiedere circa 28 milioni di euro.