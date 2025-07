Ultim’ora Nazionale Femminile: chiesta la ripetizione della semifinale | Il VAR non ha funzionato

Italia femminile, fioccano le polemiche dopo l’eliminazione in semifinale degli Europei per mano dell’Inghilterra. Var sotto accusa, chiesta la ripetizione della gara.

La Nazionale azzurra femminile sfiora l’impresa contro l’Inghilterra, accarezzando il sogno di disputare la finale dell’Europeo. A Ginevra l’Italia affronta le campionesse in carica della competizione, arrendendosi solo al termine dei due tempi supplementari. E non mancano le polemiche per il rigore decisivo assegnato alle inglesi ad un minuto dal triplice fischio finale.

L’avventura in Svizzera termina così per le azzurre guidate da Andrea Soncin, le britanniche difenderanno il titolo in finale contro la Spagna. La prima parte di gara è stata piuttosto bloccata, con le italiane che hanno trovato il vantaggio pochi minuti dopo la mezz’ora di gioco.

A sbloccare la semifinale è Barbara Bonansea, abilissima a superare il portiere Hanna Hampton con una conclusione col mancino che non lascia scampo alla britannica. Le azzurre chiudono la prima frazione di gioco avanti di una rete.

Nella ripresa gli attacchi delle inglesi non sortiscono effetto, è anzi l’Italia a sfiorare il raddoppio dopo l’80esimo minuto. Da due passi dalla linea di porta Emma Severini si divora l’occasione che avrebbe consegnato la finalissima del torneo alle azzurre.

Italia beffata dall’Inghilterra a Ginevra

Per la più classica delle leggi del contrappasso nel calcio, ovvero gol mangiato – gol subito, le azzurre subiscono il pari in pieno recupero. La 19enne Agyemang al minuto 96° approfitta di una corta respinta di Laura Giuliani e ristabilisce la parità.

Nei tempi supplementari si assiste ad un sostanziale dominio delle campionesse in carica. L’Italia fatica ad uscire palla al piede, ma la prima frazione si chiude in pareggio. L’episodio decisivo arriverà sul finire del secondo tempo supplementare.

Polemiche sul rigore decisivo: la rabbia dei tifosi

Al 119esimo minuto, a sessanta secondi dal termine della gara, l’arbitra Martincic concede un calcio di rigore all’Inghilterra per un fallo dubbio. Il contatto tra l’attaccante britannica ed Emma Severini non sembra così plateale, ma la direttrice di gara croata ha concesso il penalty senza troppi dubbi.

Dagli undici metri Chloe Kelly si fa parare la conclusione da Laura Giuliani, ma poi ribadisce in rete sulla respinta. Il dubbio calcio di rigore, sul quale non è intervenuto il VAR, ha scatenato i commenti dei tifosi azzurri sul web. C’è chi ha chiesto addirittura che la partita venga ripetuta.