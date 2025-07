Tremano Milan e Roma: “Gravi difficoltà finanziarie” | Sanzioni per il prossimo campionato

Disastro per Milan e Roma, che a quanto pare sono in grosse difficoltà economiche e rischiano delle pesanti sanzioni in vista del prossimo campionato.

Negli ultimi anni, numerose società di calcio si sono trovate in situazioni di difficoltà economica, spesso compromettendo la loro stabilità operativa e sportiva. Le ragioni alla base di queste crisi sono molteplici e complesse, legate sia alla gestione interna dei club sia ai cambiamenti nel contesto economico e sportivo globale.

La pressione costante per ottenere risultati immediati ha portato molte società a sostenere spese elevate, soprattutto per salari, trasferimenti e infrastrutture, spesso senza un adeguato equilibrio con le entrate. Le fluttuazioni nei ricavi derivanti da diritti televisivi, biglietteria, sponsorizzazioni e merchandising hanno reso difficile mantenere una stabilità finanziaria duratura.

Inoltre, l’incertezza economica generale ha inciso sulle possibilità di investimento e sulla disponibilità di capitali. In questo contesto, anche piccoli squilibri possono generare conseguenze significative, portando ad accumulo di debiti, ritardi nei pagamenti e difficoltà a rispettare gli impegni contrattuali.

Il fenomeno riguarda club di tutte le dimensioni, dai più piccoli alle realtà storicamente consolidate, dimostrando quanto il sistema calcistico possa essere vulnerabile a dinamiche finanziarie instabili. Le difficoltà economiche, quando si manifestano, hanno impatti diretti non solo sul club stesso, ma anche su tifosi, dipendenti e comunità locali coinvolte.

Nuove difficoltà economiche: Milan e Roma nei guai

Come al solito sono diversi i club che presentano delle difficoltà dal punto di vista finanziario. A sorpresa però anche il Milan e la Roma sembrano essere invischiate in una situazione non proprio carina.

A confermarlo in maniera quasi involontaria è stato Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina, che parlando proprio della situazione precaria dal punto di vista finanziario della compagine friulana, ha citato anche le due big del nostro campionato.

Le affermazioni che mettono nei guai i due club

Parlando della situazione finanziaria della Triestina ai microfoni di TMW, Milanese si è lasciato andare ad un ”Abbiamo visto difficoltà anche in Serie A, con proprietà americane come quelle della Roma o del Milan”.

Parole chiare dunque, che specificano i problemi economici anche di due società di questo calibro. Chissà se per loro possano esserci delle conseguenze, anche in termini di classifica del prossimo campionato.