Lucca è già un ricordo: l’Udinese lo sostituisce con un super bomber | 240 presenze e 72 gol in Premier

L’Udinese si consola dopo l’addio a Lorenzo Lucca. Ecco il bomber inglese pronto a sostituire il centravanti ceduto al Napoli. Ha segnato oltre 70 gol in Premier League.

Dopo aver vissuto due stagioni intense in bianconero, Lorenzo Lucca ha salutato l’Udinese per trasferirsi al Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo ha prelevato il centravanti classe 2000 per una cifra che oscilla sui 35 milioni di euro. Al club friulano andranno 9 milioni di euro per il prestito oneroso, più altri 26 la prossima estate, compresi di bonus.

I campioni d’Italia erano a caccia di un centravanti fisico da affiancare a Romelu Lukaku nel ruolo di prima punta. L’ex Pisa potrebbe rappresentare la prima alternativa al centravanti belga, ma non è escluso che possano giocare insieme in caso di necessità.

L’attaccante piemontese era arrivato in Friuli nell’estate del 2023 e nelle due stagioni in bianconero ha siglato 23 gol in 75 presenze. Molti club erano sulle tracce del calciatore longilineo, che fa del colpo di testa e dell’intensità fisica le sue doti migliori in area di rigore avversaria. Dal Milan alla Roma, passando per Inter e Atalanta, ma alla fine a spuntarla è stata la squadra di Antonio Conte.

I campioni d’Italia chiudono un altro colpo importante dopo vari innesti di livello. A partire dall’arrivo a parametro zero di De Bruyne, passando per Beukema in difesa e Noa Lang sugli esterni d’attacco. La squadra azzurra si sta rafforzando in ogni zona del campo dopo aver festeggiato il quarto titolo della sua storia.

Novità Udinese: l’erede di Lucca dalla Premier League

I partenopei erano stati segnalati anche sulle tracce di Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool. Con i Reds la trattativa si è però arenata alla fase dei colloqui iniziali.

La fumata bianca con l’Udinese per Lorenzo Lucca è invece arrivata senza troppi fronzoli. Il Napoli aveva il sì del giocatore da tempo ed ora gli ha fatto firmare un contratto fino al giugno del 2030. Ed i friulani sembrano aver scelto l’alternativa al classe 2000, proprio dalla Premier League.

Idea Ings per il dopo Lucca

La squadra guidata da Kosta Runjaic ha perso un importante riferimento in attacco e potrebbe pescare a parametro zero l’erede del centravanti volato al Napoli.

In Inghilterra è rimasto svincolato Danny Ings, attaccante classe ’92 reduce dall’ultima esperienza al West Ham. La punta in carriera ha raccolto 240 presenze in Premier, condite da 72 reti e 24 assist.