La Juve si libera di Arthur (per ora): va in prestito in Serie A | Gli affidano le chiavi della regia

Il club bianconero è pronto a lasciar partire il centrocampista brasiliano con la formula del prestito: giocherà ancora in Serie A.

Durante l’attuale sessione di calciomercato estivo, una delle priorità per molte società calcistiche è la cessione dei calciatori in esubero. Si tratta di elementi che, per motivi tecnici, economici o anagrafici, non rientrano più nei piani delle rispettive squadre. Liberarsi di questi giocatori rappresenta una mossa strategica fondamentale, sia per alleggerire il monte ingaggi, sia per fare spazio a nuovi innesti più funzionali al progetto tecnico.

I calciatori in esubero possono essere giovani che non hanno trovato spazio, giocatori reduci da prestazioni deludenti o elementi con ingaggi ormai sproporzionati rispetto al loro attuale rendimento. In molti casi, il problema non è solo trovare una squadra disposta ad accoglierli, ma anche raggiungere un accordo sulle condizioni economiche, come la buonuscita o la suddivisione dello stipendio.

Le società, consapevoli dell’importanza di snellire la rosa prima dell’inizio della stagione, stanno valutando soluzioni come prestiti, rescissioni consensuali o cessioni a titolo definitivo, anche a cifre ridotte. Una situazione di questo tipo la si sta vivendo in casa bianconera, dove la Juve sta provando a piazzare diversi calciatori che non fanno più parte del progetto. Uno su tutti è Arthur.

La Juventus si libera di Arthur

Il centrocampista brasiliano come ben sappiamo non rientra nel progetto della Vecchia Signora da diversi anni ormai. Di conseguenza la società torinese sta valutando di lasciarlo andare ancora una volta con la formula del prestito, dopo gli ultimi non proprio felici a Liverpool, Fiorentina e Girona.

E a tal proposito potrebbe esserci a sorpresa una squadra di Serie A pronta a portarsi a casa le prestazioni del brasiliano, per la gioia della Juventus che però è conscia di liberarsi di lui solo temporaneamente, e che nell’estate del 2026 il giocatore farebbe ritorno sotto la Mole. Vediamo però quale club italiano vorrebbe averlo in rosa.

Ecco chi spinge per prendere Arthur

Sulle tracce del giocatore brasiliano a quanto pare ci sarebbe il Bologna di Vincenzo Italiano, tecnico con il quale ha reso al meglio nel corso degli ultimi anni.

Per i felsinei sarebbe una grande alternativa in mezzo al campo, complice anche l’Europa League da disputare. Il nodo però come al solito riguarda l’ingaggio.