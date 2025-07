Il Milan ha scelto l’erede di Theo: tutto fatto per Estupinan | Visite mediche fissate

Il Milan ha trovato il suo nuovo terzino sinistro dopo l’addio a Theo Hernandez. Scambio di documenti con il Brighton per Estupinan, ecco quando sosterrà le visite mediche.

Massimiliano Allegri ha il nuovo terzino sinistro dopo l’addio a Theo Hernandez, trasferitosi in Arabia Saudita. La trattativa per Pervis Estupinan è in chiusura in casa Milan. Il terzino sinistro ecuadoriano si prepara a diventare un nuovo giocatore rossonero, scambio di documenti in corso con il Brighton.

Nelle prossime ore il calciatore classe ’98 sbarcherà in Italia per sostenere le visite mediche col Milan. Successivamente arriverà la firma sul contratto per un’operazione che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

L’erede di Theo Hernandez sarà quindi il laterale ecuadoriano, da tre stagioni in Premier League con i Seagulls. Con la maglia del club inglese il laterale ha collezionato 100 presenze e 5 reti. Dalle caratteristiche molto simili al terzino sinistro francese, fa della spinta e del gioco offensivo le sue doti migliori.

Per quanto riguarda la fascia opposta, dopo gli addii a Davide Calabria e Kyle Walker, sfuma definitivamente lo spagnolo Marc Pubill. Il terzino destro passerà dall’Almeria all’Atletico Madrid, previsto per lui un contratto fino al 2032 con i Colchoneros.

Estupinan sbarca a Milano: visite mediche fissate

Il laterale ecuadoriano è atteso a Milano nella giornata di oggi. Visite mediche e firma sul nuovo contratto, prima della partenza verso la tournée asiatica della squadra guidata da Max Allegri.

Il tecnico rossonero potrà conoscere l’ultimo rinforzo già nei prossimi giorni. Il terzino sinistro dovrebbe raggiungere il gruppo squadra a Honk Kong prima della sfida al Tottenham.

Ecco il nuovo terzino per Allegri: le caratteristiche di Estupinan

Terzino sinistro rapido e votato all’attacco, Massimiliano Allegri lo ha già incrociato in Champions League nella stagione 2022 e ne ha apprezzato le qualità di spinta. Ha un buon mancino e cerca spesso la porta da lontano, oltre calciare le punizioni.

Per quanto riguarda il fronte delle cessioni i rossoneri stanno definendo gli ultimi dettagli per cedere Lorenzo Colombo al Genoa. L’attaccante potrebbe trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Dopo aver giocato l’ultima stagione ad Empoli, dove sono arrivati 6 gol in 37 partite, il classe 2002 è sempre più vicino al Grifone.