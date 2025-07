Ha ispirato una generazione, ora sta malissimo | Precipitate le condizioni di salute di Hulk Hogan

Il wrestler che ha ispirato un’intera generazione si trova oggi in una condizione di salute terribile: sta davvero molto male.

Hulk Hogan, pseudonimo di Terry Gene Bollea, è una delle icone più riconoscibili nella storia del wrestling professionistico. Nato ad Augusta, in Georgia, Hogan ha raggiunto la fama mondiale negli anni ’80 grazie alla sua carismatica presenza scenica, al fisico imponente e al suo inconfondibile look: bandana, baffi biondi e voce roca.

È stato il volto principale della World Wrestling Federation durante il suo periodo di massima popolarità, diventando simbolo della cosiddetta “Golden Era” del wrestling. Con slogan come “Hulkamania” e “Say your prayers and take your vitamins”, Hogan ha saputo costruire un personaggio amato da milioni di fan in tutto il mondo.

Oltre al wrestling, ha avuto una carriera nel cinema e in televisione, recitando in film, serie e reality show. Nonostante una figura pubblica controversa per alcune vicende personali e legali, resta un punto di riferimento nell’immaginario collettivo legato allo sport e allo spettacolo. Nel corso della sua carriera, ha vinto numerosi titoli mondiali ed è stato inserito nella WWE Hall of Fame. Hulk Hogan ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel wrestling, ma anche nella cultura pop americana degli ultimi decenni.

Hulk Hogan, come sta oggi?

Da qualche tempo Hulk Hogan è sparito dai radar. L’età, oggi ha 71 anni, inizia a farsi sentire, ma anche qualche acciacco di troppo rischia di lasciare qualche strascico.

A tal proposito, nelle ultime ore sono arrivate delle novità importanti, che vanno praticamente a confermare le voci che volevano un suo stato non proprio eccellente di salute. Anzi, se vogliamo le ultime news hanno indicato che l’ex wrestler oggi sta davvero molto male. Vediamo però nello specifico la situazione.

Condizioni precipitate

Nel corso del suo podcast il noto conduttore radiofonico statunitense Bubba The Love Sponge, ha dichiarato che al momento Hulk Hogan avrebbe seri problemi alla trachea, tanto che addirittura non riesce più a parlare. Ma non è tutto.

A quanto pare l’ex wrestler sarebbe stato trasferito a casa sua dopo le dimissioni dall’ospedale, ed è attaccato ai macchinari e assistito da alcuni medici privati che ne monitorano le condizioni. Uno stato terribile dunque, che speriamo solo si riveli non veritiero.