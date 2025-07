Bentornato a casa Kimi: Antonelli saluta la Mercedes | Coronerà il sogno di una vita

Dopo una promettente stagione alla guida della Mercedes per Andrea Kimi Antonelli c’è la possibilità di tornare a correre in casa.

Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, la Mercedes ha promosso Andrea Kimi Antonelli come pilota a fianco di George Russel. Il giovane talento italiano, nato a Bologna nel 2006, ha confermato tutte le buone impressioni sul suo conto nelle prime tappe ufficiali della nuova stagione.

All’esordio assoluto in Formula 1 il pilota emiliano ha ottenuto il quarto posto in Australia. A 18 anni e 203 giorni è diventato il secondo pilota più giovane della storia ad andare a punti in una gara di F1, solo Max Verstappen ha fatto meglio di lui. Era addirittura dagli anni ’70 che un esordio nella massima categoria di un pilota italiano non andasse così bene.

Un lampo nel mondo dell’automobilismo tricolore, in seguito il classe 2006 continuerà ad infrangere record. Nel Gran Premio del Giappone è passato in testa per 9 giri di gara. In questo modo è diventato il più giovane pilota della storia a riuscirci. Otterrà anche il giro più veloce nel circuito di Suzuka, stabilendo un nuovo primato.

L’apice lo ha toccato però , almeno fino alla prima metà di stagione, in Canada. A Montreal il giovane pilota Mercedes ha chiuso la gara alla terza posizione. Antonelli ha così festeggiato il primo podio in carriera. Diventa il terzo pilota più giovane di sempre a finire sul podio in Formula 1.

Futuro Antonelli: occhio a Verstappen

Secondo gli ultimi rumours il suo futuro alla Mercedes potrebbe presto essere messo in discussione da manovre che potrebbero sconvolgere tanti equilibri in vista della prossima stagione.

Qualora la Mercedes decidesse di affiancare Verstappen a George Russel nel 2026 il giovane pilota italiano potrebbe andare temporaneamente in Alpine.

Tentazione Antonelli per la Ferrari: c’è l’incastro

Il giovane pilota bolognese potrebbe diventare un nome caldissimo per il team Ferrari. Le condizioni affinché il matrimonio tutto tricolore si compia sono diverse. Da un lato la Mercedes dovrebbe affondare il colpo per Max Verstappen, dall’altro è necessaria un’uscita importante dal team di Maranello.

L’indiziato a lasciare le rosse è il monegasco Charles Leclerc. Qualora il pilota decida di cambiare aria la prossima stagione la tentazione Kimi Antonelli potrebbe prendere sempre più piede in casa Ferrari.