SMS per Enzo Raiola: un club di Serie A vuole Balotelli | Proposto un contratto a gettoni

Comunicazione lampo per Enzo Raiola e nuova avventura in Serie A per Mario Balotelli. Spunta il contratto a gettone per l’attaccante: c’è la reunion.

Nuova chiamata in Serie A per Mario Balotelli, a poco più di un mese dalla partenza del nuovo campionato. L’ultima esperienza in Italia non è andata per il verso giusto per l’attaccante classe ’90. Dopo le avventure con l’Inter, il Milan ed il Brescia, oltre alla parentesi Monza in Serie B, l’ultima maglia indossata dal duttile attaccante è stata quella del Genoa.

Nell’ottobre del 2024 la società rossoblù ha riportato Super Mario nella massima serie italiana, ma le grandi aspettative che lo accompagnavano sono state disilluse. Il cambio sulla panchina del grifone, con Patrick Vieira che ha preso il posto di Alberto Gilardino, non ha giovato all’attaccante 34enne.

L’ultima presenza ufficiale in Serie A risale addirittura alla fine dello scorso dicembre, quando l’attaccante giocò appena 8 minuti nella sfida tra Genoa e Napoli. In totale il classe ’90 ha collezionato sei presenze col Grifone, tutte da subentrato nei minuti finali di gara.

Che il rapporto tra i due non fosse ottimo già si sapeva e Balotelli, dopo essersi svincolato dal Genoa, è tornato all’attacco dell’ex centrocampista. Secondo quanto riferito dall’attaccante, l’allenatore dei rossoblù si è rifiutato di fornirgli spiegazioni sul mancato utilizzo della punta, spiegando la circostanza come voglia di protagonismo da parte di Vieira.

Nuova chiamata in Serie A per Balotelli

Dopo aver collezionato un totale di appena 56 minuti con la maglia del Genoa, Balotelli è tornato svincolato ed in cerca di una nuova destinazione.

Ed in queste settimane di calciomercato estivo può arrivare la chiamata decisiva che lo riporterebbe da protagonista della lotta salvezza nel campionato italiano.

Gilardino richiama Balotelli: suggestione Pisa

Nella parentesi ligure la gara in cui Balotelli ha avuto maggiore minutaggio a disposizione è stata contro il Como, quando sulla panchina del grifone sedeva ancora Alberto Gilardino. L’ex attaccante venne poi esonerato, con il Genoa al quart’ultimo posto, per far spazio a Vieira.

Ed in questa sessione di calciomercato estivo la suggestione Balotelli potrebbe diventare uno scenario caldissimo in casa Pisa. La squadra toscana è tornata in Serie A e ha scelto proprio Gilardino al posto di Filippo Inzaghi, passato ad allenare il Palermo. Non è escluso che l’attaccante tornì a giocare per lottare con il club nerazzurro, magari con un contratto a presenze.