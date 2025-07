Putiferio a Coverciano: Gravina caccia Buffon | Obbligato a dimettersi da capo delegazione

Scoppia un nuovo caso a Coverciano, nel mirino di Gravina ci finisce il capodelegazione Gigi Buffon. Ecco le immagini che hanno mandato su tutte le furie il presidente della FIGC.

Non c’è pace per la Nazionale azzurra, esplode un nuovo caso a Coverciano intorno a Gigi Buffon, capodelegazione dell’Italia. L’ex portiere è finito nel mirino delle critiche, attirando anche la rabbia del presidente federale, Gabriele Gravina, ecco la ricostruzione dei fatti.

Non si respira di sicuro un’aria leggera in quel di Coverciano. Nelle scorse settimane è arrivato l’esonero di Luciano Spalletti come commissario tecnico della nazionale azzurra. Il tecnico ex Napoli è stato sollevato dall’incarico dopo la dolorosa sconfitta per 3-0 arrivata contro la Norvegia. Sconfitta che ha messo fin da subito in salita il percorso verso i Mondiali del 2026.

Per evitare di saltare l’appuntamento col torneo intercontinentale per la terza volta consecutiva, circostanza unica nella storia degli azzurri, i vertici federali hanno scelto Gennaro Gattuso come nuovo CT. L’ex centrocampista è chiamato a ricompattare il gruppo azzurro e non potrà permettersi alcun passo falso nelle prossime gare di qualifica ai Mondiali.

Già dopo la prematura eliminazione dell’Italia dagli Europei del 2024, arrivata agli ottavi di finale per mano della Svizzera, si era paventato un possibile divorzio tra Buffon e la FIGC.

Il video di Buffon fa infuriare il web

L’ex estremo difensore è poi rimasto al suo posto di capodelegazione federale, ma non sono mancate critiche nei suoi confronti ed in quelli di Gravina, dopo il tonfo arrivato contro la Norvegia.

In attesa di capire quale impatto avrà il focoso Gennaro Gattuso sulle sorti della nazionale azzurra, spunta un video che ha fatto inferocire il web.

Buffon si scatena con Spalletti: i tifosi non perdonano

Tutto nasce da un video apparso sui social che ritrae Gigi Buffon scatenato in compagnia dell’ex commissario tecnico Luciano Spalletti. I due sono stati protagonisti di una festa nella tenuta ‘La Rimessa’, di proprietà del tecnico toscano. In questo video si vede che animano il trenino, danzando sulle note di Maracaibo.

Il rapporto festoso tra i due ha fatto storcere il naso a tanti tifosi azzurri e pare che anche Gravina non abbia apprezzato la diffusione del video. Possibile che questa circostanza inasprisca ancora di più il rapporto tra i due, ma un addio lampo al momento sembra scongiurato.