Kolo Muani verso la Premier, la Juve cambia strategia | Colpo dal Manchester United

Cambiano i piani in attacco della Juventus. La Premier League piomba su Kolo Muani e i bianconeri mettono nel mirino il colpo dal Manchester United.

Sono giornate caldissime per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha messo in stand-by la trattativa per il ritorno alla Continassa di Randal Kolo Muani. L’attaccante di proprietà del PSG, che bene ha fatto nei sei mesi di prestito a Torino, è finito nel mirino della Premier League.

La squadra parigina ha dettato il prezzo per l’attaccante che ha siglato 10 gol in 22 gare con la maglia della Juve. Il PSG si aspetta 45 milioni di euro cash, o 50 milioni da versare tra un anno per cedere definitivamente la punta classe ’98.

Lo stallo tra le parti favorisce l’assalto dalla Premier League nei confronti dell’attaccante transalpino. Il Newcastle infatti è piombato sulla punta del Paris Saint-Germain. Il DG Damien Comolli non è andato oltre la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i campioni d’Europa pretendono l’obbligo.

I Magpies sono a caccia dell’erede di Alexander Isak, prossimo ai saluti direzione Arabia Saudita. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il club britannico ha messo nel mirino proprio Kolo Muani. La Juve dal canto suo non resta con le mani in mano e ha già scelto l’alternativa, sempre dal campionato inglese.

Effetto domino Kolo Muani: novità in Premier League

L’attaccante francese potrebbe quindi vestire il bianconero nella prossima stagione, ma non quello della Juventus. Il Newcastle sembra pronto a soddisfare le richieste economiche del PSG per il cartellino di Kolo Muani e la Vecchia Signora ha trovato l’alternativa in casa Manchester United.

Con un effetto domino lampo il radar di Damien Comolli si sposta dall’attaccante francese ad una vecchia conoscenza della Serie A.

Si complica Kolo Muani: la Juve piomba su Hojlund

Il nome più caldo per l’attacco bianconero ad oggi sembra essere quello dell’ex Atalanta, Rasmus Hojlund. Il centravanti danese è in uscita dal Manchester United, dopo aver segnato 14 reti in 62 presenze nelle due stagioni nei Red Devils.

Lo United sembra pronto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto ed anche in questo caso la cifra da mettere sul piatto è di 50 milioni di euro.