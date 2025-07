Il Tudor 2.0 inizia malissimo: è ai ferri corti con tutta la squadra | I giocatori hanno rifiutato una sua richiesta

Non inizia col piede giusto la seconda stagione di Igor Tudor in casa Juventus. I giocatori hanno rifiutato la richiesta del mister, può scoppiare una bufera.

Dopo aver conquistato l’ultimo posto in Champions League al fotofinish, la Juventus ha confermato Igor Tudor in panchina. I bianconeri al termine del campionato, chiuso al quarto posto all’ultima giornata in calendario, sono volati negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per club.

La competizione internazionale ha visto la Vecchia Signora fermarsi agli ottavi di finale. La Juve è stata eliminata per 1-0 dal Real Madrid, mentre nell’ultima gara del girone era stata strapazzata dal Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno avuto la meglio per 5-2 contro i bianconeri, lanciando nuovi campanelli d’allarme a Igor Tudor.

Ora la Juve sta operando con intensità sul calciomercato estivo. Il nome più roboante è quello di Jonathan David, bomber canadese che tanto bene ha fatto in Francia con il Lille. L’attaccante si è trasferito a Torino dopo la scadenza del contratto e rappresenta il primo colpo a zero della gestione Comolli in società.

Si continua a lavorare in entrata per Jadon Sancho, oltre che per il ritorno di due pedine preziose come Kolo Muani e Conceicao. In uscita il nome caldo è sempre quello di Dusan Vlahovic, mentre il radar della Premier League ha messo nel proprio mirino anche il giovane difensore Savona.

Polveriera Juve, rifiutata la richiesta di Tudor

Appare evidente come la dirigenza bianconera stia lavorando in lungo e largo per tornare ai vertici del campionato di Serie A e sognare in Europa. Tanto passerà dalle prossime manovre di Comolli, che vuole accontentare le richieste di mister Tudor il prima possibile.

A proposito di richieste del tecnico, c’è un retroscena che non è passato inosservato agli addetti ai lavori in casa bianconera.

Niente rientro anticipato dalle vacanze

Come hanno svelato le pagine Misterbonus e Juvefanpage su Instagram, la Juventus avrebbe chiesto ai propri calciatori di rientrare dalle vacanze con una settimana di anticipo. La società aveva espresso il desiderio di iniziare il lavoro agli ordini di Tudor con sette giorni d’anticipo rispetto ai programmi iniziali.

Ma il gruppo squadra avrebbe declinato la proposta, scegliendo di sfruttare interamente le tre settimane a disposizione dopo il Mondiale per club. Nessun anticipo sulla tabella di marcia dunque: il ritiro della Juve prenderà il via il 24 luglio.