Ha giocato con Milan e Juve, ora lo vuole l’Inter | Marotta si è già incontrato con il procuratore

Ha già indossato le maglie di Milan e Juve ed ora finisce nel mirino dell’Inter di Giuseppe Marotta. Il presidente nerazzurro ha già incontrato il procuratore.

Grandi novità stanno coinvolgendo l’Inter di Giuseppe Marotta in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo il discusso addio con Simone Inzaghi, sostituito in panchina dall’emergente Cristian Chivu, la Beneamata sta operando con decisione sul mercato ordinario.

I nerazzurri hanno già sfondato il tetto dei 60 milioni di euro investiti in entrata. Prima del Mondiale per club l’Inter ha acquistato l’esterno di centrocampo Luis Henrique dal Marsiglia. Dalla Dinamo Zagabria è invece arrivato Petar Sucic, interessante mediano di 21 anni. Inoltre i nerazzurri hanno anche completato il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma.

L’ultimo colpo in entrata è arrivato in attacco, con l’acquisto ufficiale di Yoan Bonny dal Parma, dove Cristian Chivu lo ha già allenato. Anche in uscita non sono mancati movimenti in questa animata estate interista.

Hanno salutato a parametro zero gli attaccanti Arnautovic e Correa. Mentre il trequartista Valentin Carboni è stato ceduto in prestito al Genoa.

L’Inter pesca il dopo Calhanoglu in casa Juve

Un nodo da sciogliere decisamente ingombrante riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo le schermaglie verbali che hanno coinvolto capitan Lautaro Martinez, oltre allo stesso Marotta, la situazione sembra essersi raffreddata ma il mercato è ricco di sorprese.

Il presidente dell’Inter ha di recente ammesso che ci sono stati contatti per il centrocampista turco con Galatasaray e Fenerbahce. Marotta però ha aggiunto come non sia ancora arrivata alcuna offerta ufficiale.

Locatelli erede di Calha: il punto sul centrocampo Inter

Il presidente nerazzurro ha dunque annunciato che si aspetta la presenza del centrocampista ex Milan all’avvio del ritiro pre stagionale dell’Inter. Ma qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, gli addetti ai lavori parlano di 20 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero pescare dai rivali in Serie A il profilo giusto per rimpiazzare il numero 20.

Fari accesi su Manuel Locatelli. Il centrocampista cresciuto nel Milan e passato dal Sassuolo prima di diventare un calciatore della Juventus. La scorsa stagione si è confermato come punto fermo dei bianconeri, raccogliendo la bellezza di 51 presenze. Marotta potrebbe virare con determinazione sul profilo del classe ’98, anche se per il momento la pista appare piuttosto complicata.