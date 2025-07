Caos nella Capitale: tifosi laziali accerchiano un romanista | Lo hanno costretto a fare un gesto terribile

Caos nella Capitale e derby eterno anche in piena pausa stagionale. I tifosi laziali hanno circondato un romanista, ecco cosa è avvenuto in pieno centro a Roma.

Non una semplice rivalità, quello tra Roma e Lazio è uno dei derby più accesi e sentiti di tutta Italia. Una spaccatura profonda nella storia calcistica della Capitale, che affonda le sue radici dagli albori della fondazione dei due club.

Da un lato i biancocelesti si fregiano di esser nati prima rispetto ai rivali. Dall’altro lato i giallorossi si vantano di rappresentare la città di Roma, col nome, i colori ed il simbolo della Capitale italiana. Ancora oggi le sfide in campo tra le due squadre assumono i contorni di gare speciali, fuori dal comune per entrambe le tifoserie.

Gare che possono incidere direttamente sul bilancio stagionale delle due squadre coinvolte. Per la stragrande maggioranza dei tifosi delle due squadre la sfida stracittadina vale come un vero e proprio titolo stagionale. Un mix di emozioni e tensioni che fa del derby tra Roma e Lazio uno dei più affascinanti di tutta la penisola calcistica ed attira curiosità anche dal resto del mondo.

Ma anche in piena pausa estiva non mancano motivi di divisione, sfottò ed in alcuni casi tensione tra le due tifoserie. Nei giorni scorsi ci sono state infatti scintille nel centro di Roma, dove si stava svolgendo una manifestazione organizzata dalla tifoseria laziale contro la gestione del presidente Claudio Lotito.

Protesta dei laziali a Roma, tensione in centro

I tifosi biancocelesti nei giorni scorsi hanno organizzato un corteo contro il patron della loro squadra. In questa sessione di calciomercato la Lazio non potrà effettuare acquisti per via del mancato rispetto dei parametri finanziari, e questa circostanza ha fatto esplodere nuove proteste.

Sotto lo slogan : “La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere“, migliaia di supporter biancoazzurri hanno sfilato per le vie del centro.

Scintille Lazio-Roma, è successo al corteo contro Lotito

Mentre il gruppo di tifosi biancocelesti sfilava per le vie del centro un ragazzo con la maglietta della Roma è stato fotografato dai presenti, estraneo ovviamente alla manifestazione.

Secondo quanto raccontato dalla pagina Lazio World sui social, il malcapitato ha scelto di togliersi la maglia per evitare tensioni e guai peggiori. Un altro esempio di come il derby della capitale non conosca pause estive.