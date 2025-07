10 gol nella scorsa Premier League: ecco il nuovo bomber per Tudor | Si giocherà il posto con David

La Juventus non ha ancora la pancia piena in attacco dopo aver chiuso il colpo David a parametro zero. Ecco il nuovo bomber dalla Premier per Igor Tudor.

Se non è un anno zero poco ci manca. La Juventus ha confermato Igor Tudor in panchina dopo l’approdo a stagione in corso dei mesi scorsi. L’ex difensore croato è riuscito a centrare l’obiettivo del quarto posto all’ultima giornata di campionato, strappando l’ultimo pass utile per disputare la prossima Champions League.

L’ultimo ribaltone in casa bianconera ha invece coinvolto i quadri dirigenziali. John Elkann, azionista di maggioranza del gruppo Exor, ha dato il benservito a Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli ha salutato i bianconeri con ben tre stagioni d’anticipo rispetto al contratto in essere.

La Vecchia Signora si è affidata al francese Damien Comolli, nominato direttore generale dopo l’addio all’ex Napoli. E proprio dalla Francia è arrivato il primo colpaccio del calciomercato estivo della Juventus. I bianconeri hanno bruciato la concorrenza per firmare a parametro zero con uno degli attaccanti più appetibili della Ligue 1.

Parliamo ovviamente di Jonathan David, bomber canadese che ha lasciato il Lille dopo 5 stagioni. La punta in Francia ha trovato la via del gol in 109 occasioni, giocando 232 partite con il club transalpino. Dopo esser stato accostato a praticamente tutte le big di Serie A, ha firmato a parametro zero con i bianconeri.

Nuova idea Juve, ecco il bomber dalla Premier

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da decifrare in uscita. Il pesante ingaggio pesa in sede di trattativa ma nelle prossime settimane, se la punta serba accettasse un ridimensionamento dello stipendio, la sua cessione può sbloccarsi definitivamente.

In attesa di capire se c’è margine per riportare alla Continassa Randal Kolo Muani, che bene ha fatto negli ultimi sei mesi, spunta una nuova idea in Premier League per i bianconeri.

La Juve pesca dal Chelsea: suggestione Jackson

In caso non ci sia margine per riportare a Torino la punta francese, la Juventus potrebbe volgere il proprio sguardo in Premier League, più precisamente in quel di Londra.

Il nome di Nicolas Jackson del Chelsea, per il quale si era parlato di un interessamento del Milan, potrebbe prendere quota in casa Juve. Il classe 2001 in due stagioni ha segnato 30 gol in 80 apparizioni con i Blues.