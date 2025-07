TERREMOTO TENNIS: squalifica per doping per l’ex numero 1 | Ci sono le prove per l’assunzione di un farmaco

Un nuovo terremoto investe il mondo del tennis. Esplode l’ennesimo caso doping che coinvolge l’ex numero uno al mondo. Ecco le prove dell’assunzione del farmaco controverso.

L’annata tennistica del 2025 è stata contraddistinta dal caso che ha coinvolto Jannik Sinner. Il tennista numero 1 nel ranking ATP è stato squalificato per tre mesi dopo esser risultato positivo al Clostebol. Il farmaco è vietato dalla WADA, in quanto è uno steroide anabolizzante che aumenta le prestazioni sportive.

La squalifica per il tennista altoatesino ha però sollevato un grande polverone nel mondo del tennis e dello sport più in generale. La WADA infatti riconobbe come l’assunzione del farmaco non sia stata direttamente fatta dal campione italiano, ma tramite contaminazione dal suo fisioterapista.

In ogni caso Sinner è stato squalificato da febbraio a maggio 2025, per negligenza del suo staff. Tante voci si sono sollevate in difesa del numero uno al mondo, ma non è mancato chi ha giudicato la pena irrisoria in un caso doping tanto eclatante.

L’altoatesino dopo aver scontato la squalifica, che per un mese e mezzo gli ha proibito anche allenamenti ufficiali, è tornato da subito protagonista. Prima le due finali, a Roma e Parigi, perse contro Alcaraz, poi la grande rivincita arrivata a Wimbledon contro lo spagnolo.

Nuovo caso doping scuote il mondo del tennis

Anche dopo il trionfo nello Slam londinese, dove Sinner è diventato il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon, non sono mancate frecciate sulla squalifica dell’altoatesino.

La stampa inglese non c’è andata per il sottile, oltre alla stoccata del solito Nick Kyrgios, che ha commentato con un asterisco la vittoria di Sinner. L’australiano alludeva al fatto che non si tratti di una vittoria trasparente quella dell’altoatesino a Londra.

Serena Williams nella bufera: spunta il farmaco

Nei giorni scorsi l’ex numero uno al mondo, Serena Williams, si è mostrata sul proprio profilo Instagram con una serie di scatti in palestra. La campionessa statunitense ha sconvolto il web mostrando una forma smagliante, ma non sono mancate critiche ed allusioni sull’assunzione di un controverso farmaco.

Alcuni utenti hanno sospettato che dietro il cambio di immagine della statunitense si nasconda l’assunzione di Ozempic. Farmaco dimagrante che spopola tra le celebrità made in USA.