Svolta improvvisa alla Pinetina: scelto il nuovo portiere dell’Inter | Arriva con l’ok di Chivu

Nuova svolta a sorpresa in casa Inter. Ecco il via libera per il nuovo portiere dalla Serie A. Arriva con il benestare di Cristian Chivu.

Non mancano sorprese e colpi di scena nel calciomercato estivo dell’Inter. La squadra nerazzurra ha salutato, non senza una coda di polemiche, Simone Inzaghi dopo la disfatta in finale di Champions League. Il nuovo corso tecnico è stato affidato all’emergente Cristian Chivu.

L’ex difensore nerazzurro aveva già allenato nelle giovanili della Beneamata, poi lo scorso anno è stato chiamato a stagione in corso dal Parma. Dopo la salvezza del club emiliano è tornato ad Appiano Gentile come allenatore della prima squadra.

Dopo il Mondiale per club, che ha visto i nerazzurri uscire al primo turno eliminatorio per mano del Fluminense, l’Inter si concentra sul calciomercato. I nerazzurri hanno acquistato sempre dal Parma la punta Bonny, mentre il nome più caldo è ora quello di Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano in forza all’Atalanta andrebbe a rafforzare molto il pacchetto offensivo a disposizione di Cristian Chivu la prossima stagione. Ma le novità, sia in entrata che in uscita, non riguardano solo l’attacco.

Nuovo portiere Inter: colpo di scena in Serie A

Al momento il futuro di Hakan Calhanoglu, segnalato al passo d’addio, sembra essere ancora in nerazzurro la prossima stagione. Il turco era stato accostato al Galatasaray, che comunque continua a seguire un altro protagonista della rosa interista.

Parliamo dell’estremo difensore Yann Sommer, il portiere svizzero classe ’88 è reduce da due ottime stagioni in nerazzurro ma questa estate potrebbe salutare direzione Istanbul.

De Gea al posto di Sommer: la posizione della Fiorentina

Qualora il portiere svizzero finisse davvero nella Super Lig turca, l’Inter resterebbe col solo Martinez in rosa, oltre al terzo Di Gennaro. Chivu potrebbe scegliere di fiondarsi su un profilo esperto, che al suo debutto in Serie A si è confermato come uno dei top di ruolo.

Parliamo di David De Gea, arrivato da svincolato alla Fiorentina e presto divenuto leader della squadra viola. Il classe ’90 ha da poco rinnovato l’accordo col club toscano fino al 2028 quindi non sarà per nulla facile strapparlo dalla società guidata da Rocco Commisso.