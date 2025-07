Questa volta il ritorno si compie: Zirkzee, sarà Serie A | Ma chi vincerà il duello per prenderlo?

Joshua Zirkzee è in uscita dal Manchester United e torna a fare gola alle big di Serie A. C’è il testa a testa per il ritorno del centravanti olandese nel campionato italiano.

L’avventura di Joshua Zirkzee in Premier League non ha rispettato le aspettative dopo il primo anno al Manchester United. Il classe 2001, dopo una stagione da protagonista nel Bologna di Thiago Motta, è finito sotto i riflettori del calciomercato europeo la scorsa estate.

Dodici mesi fa era il grande colpo del Manchester United, che lo strappò alla corte di Juve e Milan a suon di milioni, oltre 42 per prelevarlo dal Bologna. Con i felsinei festeggiò la storica qualificazione in Champions League, arrivata contro ogni pronostico anche grazie al suo apporto realizzativo.

Dopo un primo anno di rodaggio, l’ex Bayern Monaco con i felsinei ha siglato 11 reti in campionato. Le cose non sono andate però per il meglio in casa Manchester United. La prima stagione in Premier League si è chiusa col magro bottino di 3 gol messi a segno in trentadue giornate.

Ora i Red Devils sembrano averlo messo alla porta, e la Serie A segue con interesse l’evolversi della situazione legata all’attaccante olandese.

Testa a testa in Serie A per Zirkzee

Le caratteristiche dell’attaccante classe 2001 possono fare al caso di diverse squadre al vertice del campionato italiano. Tanti movimenti stanno coinvolgendo le big di Serie A, in particolare nel settore offensivo, sia in entrata che in uscita.

L’olandese cerca rilancio dopo esser finito ai margini della rosa del Manchester United e la Serie A potrebbe rappresentare il giusto palcoscenico per rilanciarsi.

Zirkzee tra Atalanta e Juve: duello per il classe 2001

Una della squadre pronte a riportare Zirkzee in Serie A sembra essere l’Atalanta. Gli orobici cercano il sostituto di Mateo Retegui, prossimo al passaggio in Arabia Saudita per circa 70 milioni di euro. Non è escluso un assalto imminente all’olandese, magari con la formula del prestito dal Manchester United.

Ma la Dea deve guardarsi le spalle dalla concorrenza interna, soprattutto della Juventus. I bianconeri hanno chiuso il colpo Jonathan David a parametro zero ma sono ancora a caccia di rinforzi in attacco per Igor Tudor. Il matrimonio tra l’attaccante e la Vecchia Signora può dunque celebrarsi con un anno di ritardo.