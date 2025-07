Non voglio giocare per l’Italia: ancora un rifiuto per la maglia azzurra | Siamo diventati peggio di San Marino

Rifiutata la possibilità di convocazione nell’Italia, ecco la conferma ufficiale che allontana definitivamente l’ipotesi azzurra. Un altro diniego di lusso.

Giocare per l’Italia? No grazie. Un altro calciatore ha annunciato ufficialmente di aver rifiutato la chiamata degli azzurri. La nazionale azzurra è tornata in campo a giugno, per le prime gare di qualificazione al Mondiale 2026. L’esordio è stato da incubo per gli azzurri, che hanno perso per 3-0 contro la Norvegia.

Un risultato che mette da subito in salita il percorso nel girone di qualificazione per la nazionale quattro volte campione del mondo. E una sconfitta che è costata anche la panchina a Luciano Spalletti, il tecnico ex Napoli è stato sostituito da Gennaro Gattuso.

L’ex centrocampista, tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale vinto nel 2006, dovrà ricompattare l’ambiente ed invertire il trend negativo delle ultime uscite degli azzurri. Il rischio clamoroso è che l’Italia manchi la qualificazione al Mondiale per la terza volta nella storia, sarebbe il punto più basso di sempre per la nazionale azzurra.

Per scongiurare l’ipotesi saranno decisive le prossime partite nel girone I, prima con l’Estonia e poi contro Israele. Il nuovo commissario tecnico potrebbe riservare diverse sorprese nelle prime convocazioni della sua gestione. Non è escluso che profili come quello di Retegui, che lascia la Serie A per l’Arabia Saudita, vengano esclusi dalle prossime gare

Italia rifiutata, c’è l’annuncio ufficiale

Prima dell’esonero di Luciano Spalletti aveva fatto scalpore la decisione di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione azzurra. L’esperto difensore interista dichiarò di aver rifiutato la convocazione poiché non si è sentito dentro il progetto dell’ex ct.

E c’è un altro rifiuto con cui deve fare i conti la nazionale azzurra, ecco l’annuncio ufficiale che ha coinvolto un calciatore della Juventus.

Bremer ha rifiutato l’Italia, la conferma in un’intervista

Parliamo del difensore centrale Gleison Bremer. La sua ultima stagione è stata condizionata da un grave infortunio al ginocchio sinistro, ma tra poco tornerà a disposizione di mister Tudor in vista della prossima stagione.

Ecco cosa ha dichiarato il difensore brasiliano ad Espn: “Hanno provato a naturalizzarmi. Ma diventare improvvisamente italiano mi sembrava forzato. Parlai con Roberto Mancini, mi spiegò che c’era questa possibilità, avrei ottenuto il passaporto grazie a mia moglie.”