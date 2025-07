Le più grandi imprese italiane nello sport: Sinner a Wimbledon fuori dalla top 5 | Il 1° è un insospettabile

Ecco la classifica delle più grandi imprese sportive degli italiani nella storia. Il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner resta fuori dalla top 5.

Il tennista italiano più vincente della storia ha scritto una nuova pagina di gloria di recente. Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon, spezzando la maledizione rappresentata da Carlos Alcaraz, che lo aveva visto sconfitto nelle ultime due finali disputate.

Per la prima volta nella storia del tennis un atleta italiano ha trionfato nel più importante torneo al mondo. La conquista dello Slam londinese ha avuto un’enorme eco nel mondo sportivo. Ma a volte riscrivere la storia di una disciplina non basta per entrare nella classifica delle più importanti imprese italiane nello sport.

In una speciale graduatoria che sta spopolando sul web, la vittoria del tennista altoatesino a Londra non è inclusa nella top 5 delle maggiori imprese sportive degli italiani nella storia. L’impresa di Sinner finisce infatti in sesta posizione nella classifica delle dieci pagine più importanti dello sport tricolore.

La conquista del più grande torneo tennistico è stata considerata meno importante di altri cinque eventi eclatanti per le discipline sportive italiane. Al quinto posto si piazza il pugile friulano Primo Carnera. Il mastodontico atleta conquistò il titolo mondiale dei pesi massima a New York, nel lontano 1933.

Wimbledon fuori dalla top 5

Ecco le altre imprese messe in ordine di importanza dall’account Exodus.998 su TikTok. La quarta piazza è occupata da Valentino Rossi, con la conquista del nono Mondiale di Moto GP, arrivata nel 2009 e festeggiata a Sepang.

Il gradino più basso del podio va invece alla Nazionale azzurra di calcio, che nel 2006 si laurea campione del mondo a Berlino. Una squadra piena zeppa di talenti, che sollevò in Germania la coppa del mondo per la quarta volta nella sua storia.

Imprese sportive italiane: domina Jacobs

La seconda posizione è stata invece assegnata all’oro olimpico arrivato nella staffetta 4×100 nelle Olimpiadi di Tokyo svoltesi nel 2021. In particolare la frazione finale è entrata nell’immaginario collettivo.

Ed anche la prima posizione ci riporta ai giochi olimpici organizzati in Giappone nel 2021. Parliamo dell’oro olimpico conquistato da Marcell Jacobs a Tokyo. Secondo giornali ed esperti si tratterebbe della più grande impresa sportiva italiana di tutti i tempi.