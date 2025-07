Ha mangiato feci animali: la disgustosa rivelazione su Gascoigne | Trasportato di corsa in ospedale

Dopo il suo ricovero spunta una tremenda quanto disgustosa rivelazione su Gazza, che riguarda addirittura le feci degli animali.

Mentre aumentano le notizie di calciomercato, e c’è grande attesa per il ritorno in campo dei club, nelle scorse ore una notizia terribile ha lasciato senza parole il mondo del calcio. Paul Gascoigne è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva dopo essere stato ritrovato a casa di un amico in condizione di semi incoscienza.

Gazza infatti, stando ai primi risvolti, era collassato nella serata di venerdì, e dopo i primi soccorsi è stato trasportato in ospedale, finendo appunto in terapia intensiva. Al momento non si hanno grosse novità sulle sue condizioni, anche se a quanto pare sono stabili.

Detto ciò però proprio in queste ore è arrivata una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti senza parole, in quanto oltre ad essere incredibile è stata a dir poco disgustosa. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

L’incredibile rivelazione su Gascoigne: ha ingerito feci di animali

Nel corso della sua vita, anche e soprattutto quando era un calciatore, Gazza Gascoigne ha fatto diverse bravate. Molte sono quelle memorabili. Ce n’è una però che davvero in pochi ricordano, anche se è ancora più folle rispetto alle altre, e altrettanto disgustosa.

Più che di una bravata in realtà si tratta di uno scherzo davvero di cattivo gusto, a causa del quale l’ex centrocampista ha quasi obbligato il suo compagno di squadra a mangiare le feci di un animale. Un gesto che ha spinto il povero ragazzo quasi a dover correre in ospedale. Andiamo però a vedere che cosa è accaduto.

Ecco che cosa è successo

Il povero malcapitato in questo caso è stato Jimmy Cinquepance, ex compagno di squadra di Gascoigne. Questo infatti era molto affamato, e quando Gazza gli ha offerto una monce piece, tipica torta inglese ripiena di frutta secca, non ha esitato ad accettare.

Ma per la sua amara sorpresa all’interno del dolce, piuttosto della frutta secca, c’erano delle feci di gatto, che il povero Cinquepance come possiamo immaginare ha mangiato. Uno scherzo tremendo dunque, tipico però del solito Gazza.