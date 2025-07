Vengo in Serie A, per ricordare i tempi migliori: Paco Alcacer firma gratis | Sarà l’arma per la salvezza

Il centravanti spagnolo, ora svincolato, ha trovato l’accordo con un club di Serie A che lotterà per la salvezza il prossimo anno.

Con la fine della scorsa stagione, molti calciatori si sono ritrovati senza contratto, ufficialmente svincolati e in cerca di una nuova squadra. Si tratta di una fase delicata della carriera, ma anche di un’opportunità, sia per i giocatori che per i club alla ricerca di rinforzi mirati senza dover affrontare costi di cartellino.

Gli svincolati rappresentano spesso occasioni d’oro: profili esperti, talvolta con una lunga militanza nei campionati maggiori, oppure giovani che non hanno rinnovato con le rispettive società e attendono il progetto giusto per rilanciarsi. Per le squadre, specie quelle con budget limitati, pescare tra questi nomi può significare aggiungere qualità e profondità alla rosa senza gravare troppo sulle finanze.

Per i calciatori, il periodo da svincolati è spesso una sfida personale: mantenersi in forma senza una preparazione collettiva, restare concentrati e pronti a cogliere la chiamata giusta al momento opportuno. Alcuni trovano presto una nuova sistemazione, altri devono attendere settimane, a volte mesi. Il mercato degli svincolati è una finestra sempre aperta, dove le intuizioni e la tempistica possono fare la differenza.

Tanti profili di rilievo nella lista svincolati

Sono tanti i giocatori di livello che al momento si trovano nella lista svincolati. Uno di questi è senza dubbio Paco Alcacer, centravanti spagnolo reduce dalla doppia esperienza negli Emirati Arabi Uniti.

Il calciatore infatti ha passato l’ultima stagione nello Sharjah, ma il suo contratto è scaduto lo scorso 1 luglio, e di conseguenza è rimasto svincolato. Ad ancora 31 anni però l’ex bomber di Barcellona e Borussia Dortmund vorrebbe dire ancora la sua ad alti livelli. Ed è proprio a tal proposito che di recente sono arrivate delle clamorose novità, che vorrebbero un suo approdo in Serie A.

Colpaccio Alcacer in Serie A: sarà l’arma per la salvezza

Un attaccante con il suo pedigree farebbe comodo a diverse squadre del nostro campionato. Tra queste però ad oggi la più quotato sembra essere il Genoa, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo.

Staremo a vedere dunque se per davvero il club rossoblù riuscirà a mettere sotto contratto lo spagnolo, pronto a rilanciarsi ad alti livelli.