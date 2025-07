Svolta epocale nel calcio: 6 tempi da 15 minuti in una partita | La FIFA ufficializza la nuova regola

Svolta clamorosa nel mondo del calcio, stravolto completamente il regolamento dalla FIFA. Da oggi ci saranno sei tempi da 15 minuti in ogni gara.

Il regolamento ufficiale del gioco del calcio è stato ultimamente oggetto di grandi cambiamenti, per certi versi epocali. Basti pensare all’entrata in vigore del VAR, la video assistenza a disposizione del direttore di gara in caso di episodi dubbi o controversi. L’ingresso della tecnologia ha permesso di azzerare il margine d’errore per quel che riguarda il fuorigioco.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è stato l’ingresso della goal line technology, già utilizzata nei Mondiali del 2014. Il sistema tecnologico che permette di evitare episodi di gol fantasma con precisione chirurgica. Se per quel che riguarda i gol ed il fuorigioco il margine di errore è prossimo allo zero, le polemiche arbitrali non si sono del tutto spente con l’introduzione del VAR.

L’impossibilità di richiedere la revisione video da parte delle panchine, unita alla lettura soggettiva delle azioni da parte dell’arbitro, sono temi ancora oggi oggetto di dibattito. Un altro grande cambiamento ha coinvolto i cambi dalla panchina nelle ultime stagioni.

Dal 2022 in poi ogni squadra di calcio ha a disposizione cinque cambi per ogni gara, al posto dei canonici tre del passato. La modifica era stata attuata in piena emergenza Covid, ma poi è rimasta come regola permanente. E le novità non finiscono qui.

Gare spezzatino: 6 tempi da 15 minuti

Dalla prossima stagione c’è una novità importante che riguarda i portieri. In caso di perdita di tempo l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Una norma che vuole contrastare le perdite di tempo, pratica comune in tutto il mondo calcistico, per rispettare la regolarità agonistica di ogni gara. E le novità orchestrate dalla FIFA non sono finite qui, ecco le possibili nuove norme che stravolgerebbero le partite.

Gare al mattino e due cooling break: rivoluzione FIFA

Dopo il Mondiale per club giocato negli USA, ed in previsione dei prossimi Mondiali che si svolgeranno in Nord America, la FIFA prepara una nuova rivoluzione del regolamento. Ecco le ultime indiscrezioni lanciate da L’Equipe.

Per combattere le gare estive nei prossimi Mondiali le partite inizieranno anche dalle nove del mattino. Inoltre i vertici federali vorrebbero aggiungere due cooling break per tempo. A conti fatti la gara da novanta minuti si trasformerebbe in sei mini tempi da un quarto d’ora.