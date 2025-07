Rossi-Marquez, vengono alla luce tutti i dettagli | Ecco la verità sulla faida più famosa della Moto GP

Quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez è una delle rivalità più accese del mondo motociclistico degli ultimi anni. Ora emergono nuovi e clamorosi dettagli.

Ci sono rivalità che entrano di diritto nella storia dello sport e che tracciano solchi tra tifosi ed addetti ai lavori. Quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez è stata senza ombra di dubbio una delle più accese ed affascinanti nella storia del motociclismo.

Le loro sfide intense hanno incollato allo schermo milioni di tifosi negli scorsi anni. Dai tempi del debutto in Moto GP per il pilota spagnolo, stagione 2013, in avanti la loro rivalità si è sempre acuita. Dalla stagione 2014 i due corridori hanno avuto diversi scontri in pista, avvincenti e controversi.

Il Dottore si è ritirato dalla Moto GP nel 2021, dopo aver conquistato nove titoli mondiali. Lo spagnolo è invece tuttora in attività ed è sempre più vicino ad agganciare l’italiano a quota nove titoli quest’anno.

Anche in Germania Marc Marquez ha dominato la gara, cogliendo la dodicesima vittoria in carriera al circuito di Sachsering. Vittoria che gli consegna un margine di 83 punti di vantaggio sul fratello minore e che lo avvicina all’ennesimo trionfo di una carriera infinita.

Marquez vs Rossi: emergono tutti i dettagli

Per ritornare all’antagonismo tra i due piloti, considerati tra i migliori di tutti i tempi, ha fatto scalpore sul web una particolare iniziativa.

La Liberty Media, colosso dell’informazione sportiva statunitense, starebbe lavorando ad un progetto che si concentrerà anche sullo scontro tra i due piloti al Motomondiale.

Rossi e Marquez, ritorna a galla lo scontro di Sepang

L’azienda americana starebbe pensando di concentrarsi su quello che accade in Malesia nel 2015. Dopo il contatto tra i due a Sepang, Valentino Rossi puntò il dito contro lo stile di guida del rivale iberico. La polemica coinvolse non solo i due piloti, ma anche le rispettive squadre e tutto il mondo della Moto GP.

Un evento spartiacque nel rapporto tra i due piloti che potrebbe presto finire nuovamente sotto i riflettori dell’attenzione mondiale. Il progetto portato avanti dagli statunitensi promette di far luce su tutte le controversie e le scintille che ci sono state in carriera tra i due campioni delle due ruote.