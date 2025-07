La Premier ci ruba anche Orsolini: accontentate le richieste del Bologna | Lotterà per il titolo

Riccardo Orsolini nel mirino della Premier League. La Serie A può perdere un altro dei suoi protagonisti, ecco la big pronta ad accoglierlo.

La Premier League pronta a soffiare l’ennesimo talento della Serie A? La scorsa estate dal Bologna c’è stato un vero e proprio assalto dal campionato inglese nei confronti della squadra felsinea. L’Arsenal acquistò Riccardo Calafiori per circa 45 milioni di euro, mentre il Manchester United prelevò Joshua Zirkzee, per due milioni e mezzo in meno.

A dispetto delle nobili cessioni la squadra emiliana ha fatto molto bene anche alla prima stagione post addio di Thiago Motta. Agli ordini di Vincenzo Italiano è arrivata la vittoria della Coppa Italia. I felsinei sono tornati ad alzare il trofeo dopo oltre cinquant’anni dall’ultima volta.

Tra i trascinatori stagionali c’è stato anche Riccardo Orsolini, reduce dalla sua stagione più prolifica nella città delle Torri. L’attaccante ha messo insieme 40 presenze stagionali, segnando la bellezza di 17 gol per la squadra rossoblù.

Una crescita esponenziale per il classe ’97, che milita nella squadra felsinea da ben otto stagioni. Il suo nome ciclicamente finisce in uscita in sede di calciomercato, e dopo l’ultima stagione da record non sono mancati accostamenti sulle sue tracce.

La Premier League punta Orsolini

All’inizio si era parlato di sondaggi dall’Arabia Saudita per l’attaccante marchigiano. Voci che vedevano l’Al Qadsiah, che è a un passo da Retegui dall’Atalanta, pronta a versare 25 milioni di euro al club rossoblù.

Ma l’attaccante esterno non sembra aver alcuna voglia di seguire il richiamo dei petroldollari. Ed anche per questo un assalto dalla Premier League potrebbe cambiare il suo destino.

Idea Orsolini per il Manchester United

Riccardo Orsolini è diventato una sorta di simbolo per il Bologna e la sua volontà appare quella di continuare a giocare all’ombra delle due torri. Ma un’offerta proveniente dall’Inghilterra potrebbe stravolgere tutti i piani.

Fari puntati sul Manchester United, reduce da una stagione piena di delusioni per i Red Devils. La squadra britannica potrebbe fiondarsi sull’esterno offensivo del Bologna con un’offerta che accontenti sia le richieste del club che quelle del calciatore. Le prossime settimane si preannunciano come quelle decisive per il suo futuro.