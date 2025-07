Ferrari devastata: il pilota ha scelto la Red Bull | L’annuncio arriva prima della fine del campionato

Nuova tegola in casa Ferrari mentre la stagione 2025 arriva al giro di boa. Il pilota ha scelto la Red Bull, ecco l’annuncio ufficiale prima della fine del campionato.

La stagione della Ferrari fin qui è piena di ombre e poche luci. La piazza che era partita con tante speranze, galvanizzata dall’ingaggio di Lewis Hamilton, si è dovuta scontrare con una dura realtà dei fatti in pista. Le due rosse non sono mai riuscite ad impensierire le vetture della scuderia McLaren, che a metà stagione è già certa della vittoria del titolo costruttori e non solo.

Anche la corsa per il titolo piloti è una prerogativa della scuderia britannica. Al momento in vetta c’è l’australiano Oscar Piastri, tallonato a meno otto punti dal compagno di squadra Lando Norris. Charles Leclerc occupa soltanto la quinta posizione, mentre Lewis Hamilton è addirittura sesto.

Altro che sogni di gloria per i fan del team di Maranello, è ormai evidente come il lavoro della Ferrari sia ora già proiettato alla seconda stagione. Lewis Hamilton si è detto fiducioso in vista del prossimo anno, dopo aver effettuato le prime simulazioni sulla vettura del 2026.

Attualmente alla Ferrari resta la corsa per il secondo posto nella classifica costruttori. La McLaren ha già doppiato la concorrenza, forte dei 460 punti messi in cascina finora. La scuderia italiana occupa al momento la seconda piazza, ma deve guardarsi le spalle dalla Mercedes, a meno dodici punti e dalla Red Bull quarta in classifica.

La Red Bull prima della Ferrari: annuncio ufficiale

La casa automobilistica austriaca si trova in una fase transitoria, strettamente legata al futuro di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo, terzo attualmente nella classifica piloti, deve ancora sciogliere i dubbi intorno alla prossima stagione.

Chi sembra non aver nessun dubbio è invece il doppio ex Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha esaltato il periodo passato nella Red Bull, anche in riferimento all’esperienza con la Ferrari.

Vettel non dimentica la Red Bull

L’ex pilota, intervistato nel podcast ORF Sport ha speso parole al miele per il team austriaco, parlando delle tappe della sua carriera.

Ecco l’annuncio di Sebastian Vettel: “Ho trascorso un periodo molto bello in Ferrari, ma una parte importante di me si identifica ancora con la Red Bull e la Red Bull Racing.”